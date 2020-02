Nagrody dla najlepszych wręczone na Gali Evening Pracodawców Pomorza w AmberExpo w Gdańsku [zdjęcia]

Gala miała świetną oprawę i zorganizowana została z rozmachem. Trzy sceny i setki gości mogło zapoznać się z osiągnięciami tegorocznych laureatów. Spotkanie jak zwykle uświetnione było obecnością gościa specjalnego. W tym roku było ich dwóch. Andrzej Seweryn , światowej sławy aktor i reżyser, pedagog, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, aktor i reżyser teatralny oraz profesor Jerzy Limon , wybitny znawca Szekspira i epoki elżbietańskiej, anglista, historyk, tłumacz literatury angielskiej, teatrolog i pisarz. Goście mieli okazję wysłuchać ciekawych fragmentów sztuk Szekspira, aktualnych do dzisiaj oraz obcować z geniuszem aktorskim.

Spotkaliśmy się aby nagrodzić najlepszych pośród nas. Wkraczając w 2021 rok mamy wiele obaw związanych nie tylko z powodu spowolnienia gospodarczego. Gospodarka potrzebuje spokoju, bezpieczeństwa i stabilności. To czynniki pozaekonomiczne ale ważne dla inwestorów. Dzisiaj dzieląca nas polityka wdarła się do naszych organizacji, firm i domów. Jako przedsiębiorcy jesteśmy przekonani, że Polska silna może być jednością. Powinniśmy rozmawiać, dialog jest najlepszym rozwiązaniem

Tradycją już jest, że na początku każdego roku kilkuset gości spotyka się podczas Gali Evening organizowanej przez Pracodawców Pomorza. To największe wydarzenie biznesowe na Pomorzu, podczas którego honorowani są najlepsi pomorscy pracodawcy i przedsiębiorcy oraz osoby i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz promujące społeczny aspekt działalności biznesowej.

Nagrodę główną i tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe „SKOLIMOWSKI” Marcin Skolimowski. Prezesem Zarządu jest Marcin Skolimowski a siedziba mieści się w Pszczółkach. Firma początkowo działała w branży transportu drogowego. Od 2008 roku głównym profilem firmy jest produkcja studzienek wodomierzowych, przepompowni, szamb ekologicznych, które opiera się głównie na metodzie rotomuldingu.

Wyróżnienia w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników otrzymali: Jeans Land s.c. Janina, Bogusław, Ewa, Skrzyniarz; Stocznia Cesarska Development sp. z o.o.; Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław Wróblewski.

Nagroda główna i tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 50 pracowników przypadła firmie Primagran sp. z o.o., której prezesem jest Tomasz Sznajder.

Firma mieści się w Stegnie. Jest wiodący polskim producentem zlewozmywaków granitowych, działającym na rynku od blisko dekady. Jest firmą innowacyjną aktywnie poszukującą nowych rozwiązań technologicznych i wzorniczych.

Wyróżnienia w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 50 pracowników otrzymały firmy: Comel Tomasz Hinz; Franklin sp. z o.o. sp.k.; Netz sp. z o.o..

Nagrodę główną i tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2019 w kategorii przedsiębiorstwo zatrudniające od 51 do 250 pracowników otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AMG” sp. z o.o. Prezesuje mu Maciej Babij.

Siedziba mieści się w Lęborku. To producent kontenerów przeznaczonych do transportu samochodowego, segregacji odpadów i ich składowania. Jest jednym z liderów wśród producentów kontenerów w Polsce.