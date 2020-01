Najbardziej depresyjny dzień w roku. Dziś Blue Monday, a dodatkowo niezwykle wysokie ciśnienie

Kilkanaście lat temu brytyjski psycholog Cliffa Arnall obliczył, że to właśnie trzeci poniedziałek stycznia jest najbardziej depresyjnym dniem w roku. Data Tzw. Blue Mondat została wyliczona na podstawie algorytmu, który uwzględnił wiele czynników, w tym między innymi pogodę, poziom długów, czy aspekty psychologiczne.

Co prawda pojawiły się krytyczne głosy podważające "naukowość" jego teorii, to jednak trzeci poniedziałek stycznia jest już powszechnie uznawany za najtrudniejszy dzień w roku, zwłaszcza dla osób spędzających go w pracy.