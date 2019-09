Najbardziej fotogeniczne jesienne miejscówki w Polsce. GALERIA

Przez te choroby gorzej się uczą. Twoje dziecko też ją ma?

Współczesne choroby dzieci bywają zaskakujące. Jeszcze 30 lat temu nikt by się nie spodziewał, że w ogóle mogą istnieć. Zaburzenia uczenia się czy lęki skutecznie zniechęcają dzieci do chodzenia do szkoły, a czas spędzony z rówieśnikami jest w tym czasie bezcenny. Dowiedz się wię...