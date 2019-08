Najbrudniejsze przedmioty świata, których dotykasz codziennie. Tu roi się od zarazków

Myśląc o najbardziej brudnych miejscach na pewno przychodzi Wam do głowy toaleta. Okazuje się jednak, że wiele przedmiotów codziennego użytku jest znacznie bardziej zanieczyszczonych, co więcej - dotykamy ich bardzo często. Choć pewnych rzeczy nie dostrzegamy, ważne jest, byśmy mieli świadomość ich istnienia. Dzięki temu, odpowiednio dbając o higienę, możemy uniknąć licznych infekcji. Chcecie być zdrowi? Jeśli tak to koniecznie zobaczcie, na jakich przedmiotach czyhają na was zarazki i koniecznie myjcie ręce po każdym zetknięciu z nimi.

