Najciekawsze rzeczy na Jarmarku św. Dominika. Jakie najdziwniejsze i najciekawsze rzeczy znajdziemy na jarmarku?

Najdziwniejsze i najciekawsze rzeczy na Jarmarku św. Dominika

Jarmark św. Dominika to idealne miejsce dla fanów rzeczy nietypowych - kupujących i sprzedających. I w tym roku nie brakuje stoisk z zaskakującymi wyrobami, zachwycającymi obrazami czy eksponatami naprawdę dziwnymi. Oczywiście na tegorocznym Jarmarku nie zawodzi pchli targ. Ciężko nie zatrzymać się przy drewnianej figurze orła o rozpiętości skrzydeł na ponad 5 metrów lub trójwymiarowymi mapami miast, krajów czy świata. Pierwsze wydania ikonicznych książek lub winylowych płyt, obrazy olejne nie gorsze niż dzieła Andy'ego Warhola czy odzież zaskakująca wykonaniem i materiałem. Wiedzieliście, że można zrobić sukienkę z filcu? Jarmark św. Dominika wraz z tym, co nam oferuje, nie zawodzi od lat, w tym roku również. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, na jakie dziwne, nietypowe i zachwycające rzeczy możemy się natknąć na Jarmarku!