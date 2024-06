Najciekawsze wydarzenia na weekend 08.06.2024 – 09.06.2024 w Gdańsku! Gdzie się wybrać?

Co będzie działo się w ten weekend w Gdańsku?

Miasto Gdańsk ma do zaoferowania wiele kreatywnych atrakcji. Na pewno nie będziesz się nudzić! Jest również kilka propozycji dla aktywnych i preferujących spędzanie wolnego czasu w ruchu. Odbędzie się również wiele koncertów i wydarzeń muzycznych, które warto zobaczyć.

Miasto Gdańsk, to miasto pełne życia. Sprawdź w naszej galerii pod spodem na co warto się wybrać.

Nasze propozycje

Proponujemy naszym czytelnikom kilka wyjątkowych atrakcji. Będzie sporo się działo, zatem wybieramy dla was te najciekawsze wydarzenia. Nasze propozycje to:

• Święto dzielnicy Viva Oliva,

• 50-te urodziny Zaspy,

• Muzyka Chopina na Gdańskich Przedprożach,

• Plażowy Puchar Polski Strongman

• Aukcja Sztuki Pięknej z publicznością

• Spacery architektoniczne po Wrzeszczu 2024