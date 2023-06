Najdroższa kawalerka w Trójmieście na sprzedaż. Cudowny widok za fortunę [ZDJĘCIA]

Szukacie kawalerki do kupienia w Gdańsku?

Ofert jest sporo. Ceny? Czasem zaskakujące. Wszystko oczywiście zależy od lokalizacji i przede wszystkim stanu mieszkania. Przejrzeliśmy ogłoszenia dotyczące sprzedaży kawalerek w Trójmieście w serwisie otodom.pl. Najdroższe mieszkanie zapewnia prawdziwe luksusy i widok zapierający dech. Apartament z widokiem na Motławę to z pewnością perełka. Znajduje się przy ul. Chmielnej w Gdańsku Śródmieście . Kawalerka jest bardzo gustowna. Cena, jaka widnieje w ogłoszeniu w serwisie Otodom.pl, to 1 700 000 zł, czyli 44 831 zł/m2. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii zdjęć.

Powierzchnia mieszkania wynosi 37,92 m kw. Lokal znajduje się na czwartym piętrze. Jak można przeczytać w serwisie otodom.pl, Deo Plaza na Wyspie Spichrzów to nowe centrum biznesowe, turystyczne i wypoczynkowe Gdańska. To miejsce oferujące luksusowe apartamenty w najbardziej pożądanej lokalizacji w mieście.

Najdroższe kawalerki na sprzedaż. Prestiżowe lokalizacje, luksus i często szokujące ceny

Kawalerki mają wiele zalet. Zwykle są tanie w utrzymaniu, nie trzeba spędzać wielu godzin na sprzątaniu, są klimatyczne i w razie zmiany planów - stosunkowo łatwe do wynajęcia. Są świetnym rozwiązaniem do życia w pojedynkę lub dla pary. Z pewnością dzisiejsze kawalerki to nie to samo, co te sprzed dekady. Wiele z nich to luksusowe apartamenty o dużym metrażu, za które trzeba słono zapłacić.