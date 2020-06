Najdroższe dzielnice w Gdańsku. Ceny zaskakują! Jak gruby trzeba mieć portfel?

TOP 10 najdroższych dzielnic Gdańska. Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest najłatwiejsza, bowiem zależy od kilku czynników, m.in. od jego metrażu oraz... umiejscowienia! To ostatnie chyba nikogo nie zdziwi, ponieważ od lat panuje przekonanie, że są dzielnice, które cieszą się największą popularnością. To właśnie tam zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy! Które gdańskie dzielnice należą do najdroższych? Sprawdź!

Portal SonarHome przygotował raport, w którym przedstawia najważniejsze informacje na temat rynku mieszkaniowego w Gdańsku. Sprawdźcie, co dla nas przygotowali! Szacowana cena za metr kwadratowy w Gdańsku Z dostępnych informacji wynika, że na stan 1 czerwca br. przeciętna cena za m² w Gdańsku wynosi 9 361 zł. Warto wspomnieć, że cena ta od początku roku wzrosła o 2,7%. Czytaj także TOP 10 najtańszych ulic w Gdańsku. Ile kosztuje 1 m kw.? Najdroższe dzielnice w Gdańsku W czerwcu na podium najdroższych gdańskich dzielnic znalazły się m.in. Wyspa Sobieszewska, Śródmieście czy Brzeźno. Warto wspomnieć, że w przypadku tej pierwszej - cena za metr kwadratowy jest o 51,87%, czyli 4 856 zł wyższa od średniej ceny w Gdańsku. W przypadku Śródmieścia cena za metr kwadratowy jest większa o 3 020 zł wobec przeciętnej ceny w mieście. Dzielnica, która zamyka podium charakteryzuje się ceną wyższą o 1 911 zł w porównaniu ze średnią ceną za metr kwadratowy w Gdańsku. Przypominamy, że dane, uwzględnione w naszej galerii pochodzą z serwisu Sonar, prowadzonego przez firmę SonarHome, której jednym z głównych celów jest monitorowanie rynku nieruchomości w Polsce. Poniżej prezentujemy 10 gdańskich dzielnic, które należą do grona najdroższych rejonów w Gdańsku pod względem ceny za metr kwadratowy. Wśród 10 najdroższych gdańskich dzielnic znalazły się m.in. Wyspa Sobieszewska 14217 PLN

Śródmieście 12381 PLN

Brzeźno 11272 PLN

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 11165 PLN

Przymorze Małe 10799 PLN

Przymorze Wielkie 10500 PLN

Letnica 10370 PLN

Wrzeszcz Górny 10177 PLN

Oliwa 10054 PLN

Zaspa-Rozstaje 10000 PLN Jesteście ciekawi ile zapłacimy za metr kwadratowy w powyższych dzielnicach? Sprawdźcie poniżej! Czytaj także Najdroższe ulice w Gdańsku. Ile trzeba zapłacić za "metr"? W dalszej części rankingu ulokował się Wrzeszcz Dolny (9 833 zł), Siedlce (9 560 zł), Młyniska (9 355 zł), Zaspa-Młyniec (9 302 zł) czy Suchanino (9 097 zł). Najtańsze dzielnice w Gdańsku Z dostępnych informacji wynika, że w czerwcu miano najtańszej gdańskiej dzielnicy zyskały Rudniki. To właśnie tam za 1 m² mieszkania zapłacimy średnio 6458 zł – o blisko 3 tys zł mniej od średniej ceny w mieście. Na drugim miejscu wśród najtańszych dzielnic znajduje się Olszynka z ceną za 1 m² mieszkania na poziomie 6691 zł. Trzecie miejsce z kolei należy do dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie, gdzie 1 m² kosztuje 6883 zł. Czerwcowe oferty mieszkaniowe w Gdańsku Przypominamy, że w ostatnim miesiącu liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Gdańsku wynosiła 5 036 i była niż o 7 610 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najwięcej ofert dotyczy Śródmieścia - 1 097 ogłoszeń, a najmniej - Wzgórza Mickiewicza. Wideo