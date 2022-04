Najdroższe mieszkania do wynajęcia w Gdańsku. Zobaczcie ceny. Ile wynoszą?

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce

Chociaż wiele osób liczyło na to, że ceny mieszkań w Polsce będą maleć, te nadal rosną. Portal muratorplus.pl podaje, że na to ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich są wysokie ceny surowców i materiałów budowlanych oraz problem z ich dostępnością. To jednak nie koniec.