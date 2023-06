Najdroższe obrazy na sprzedaż w woj. pomorskim. Zobacz, ile trzeba zapłacić za te malarskie dzieła ZDJĘCIA

Obrazy znanych malarzy na sprzedaż

Dla jednych obraz na ścianie to po prostu dekoracja wnętrza, dla innych inwestycja i lokata kapitału. O tym, na zakup jakiego obrazu się decydujemy, decyduje kilka czynników. Z pewnością jest to indywidualna wrażliwość estetyczna, smak, a także obycie ze sztuką. Są ludzie, którzy na co dzień mocno interesują się aktualnymi trendami, bywają na wernisażach i innych wydarzeniach kulturalnych. Mają wyrobiony gust i wiedzą, czego szukają. Oczywiście najważniejsze dzieła można kupić na profesjonalnych aukcjach i w galeriach. Coraz częściej jednak dzieła sztuki kupujemy w internecie.

Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie aktualnie obrazy można kupić w woj. pomorskim. Okazuje się, że najdroższy jest wystawiony za 190 tys. złotych. Wszystkie obrazy prezentowane w naszej galerii zdjęć kosztują powyżej 10 tys. zł. Konkretne ceny za obraz znajdziesz w naszej galerii zdjęć.