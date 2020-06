Najdroższe ulice w Gdańsku. Ile trzeba zapłacić za 1 m kw. w najbardziej prestiżowych częściach miasta? Dane SonarHome

Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nie należy wcale do łatwych, bowiem zależy od kilku czynników, m.in. od jego metrażu oraz... lokalizacji! To ostatnie chyba nikogo nie dziwi, bo od lat powszechnie wiadomo, że są ulice, które cieszą się największą popularnością i to właśnie tam zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy. Podaje się, że najmniej za metr w Gdańsku, bowiem jedynie 6 331 zł, zapłacimy przy ulicy Wilewskiej. Warto jednak wspomnieć, że są też ulice, gdzie trzeba zapłacić znacznie więcej. Które gdańskie ulice należą do najdroższych?

Ze względu na duże zainteresowanie kupnem mieszkań w Gdańsku, stworzyliśmy specjalnie dla Was - w oparciu o dane z portalu sonar - galerię najdroższych gdańskich ulic. To właśnie tu zapłacicie najwięcej za metr kwadratowy! Najdroższe ulice w Gdańsku Dane, które zostały uwzględnione w naszej galerii zaczerpnęliśmy z serwisu Sonar, prowadzonego przez firmę SonadHome, której jednym z głównych celów jest monitorowanie rynku nieruchomości w Polsce. Wśród 10 najdroższych gdańskich ulic znalazły się m.in.: Pocztowa

Stara Stocznia

Błękitna

Promienista

Radosna

Nadmorski Dwór

Jelitkowska

Tandeta

Teatralna

Barwna Warto wspomnieć, że kwoty prezentowane w naszym tekście zostały wycenione 1 czerwca 2020 roku. Gdańsk w porównaniu z innymi miastami Śmiało można powiedzieć, że średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Gdańsku nie należy do najtańszych. Na stan 1 czerwca br. wyniosła ona 9 361 zł za m². Nie ma wątpliwości, że w rankingu miast, w których zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy w czołówce obok Warszawy i Krakowa znajdziemy Gdańsk. W stolicy za m² zapłacimy 10 676 zł, a w Krakowie - 9 100 zł. Z danych udostępnionych przez portal sonar wynika, że w takich miastach jak: Poznań, Katowice czy Gliwice zapłacimy o kilka tysięcy mniej za metr niż w stolicy, Małopolsce czy nad morzem.