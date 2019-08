Najgłupsze zachowania kierowców. Też tak robisz?

zobacz galerię (11 zdjęć) Jakie są najgłupsze zachowania kierowców? Niestety najczęściej są one połączeniem braku znajomości przepisów lub lekceważącego podejścia do nich oraz brakiem wyobraźni. W najlepszym wypadku można zarobić mandat i kilka punktów karnych, ale całość może skończyć się dużo gorzej. Zobacz w naszej galerii, jakich zachowań na drodze lepiej się wystrzegać żeby nie tworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego! haley rivera / unsplash.com zobacz galerię (11 zdjęć)

Najgłupsze zachowania kierowców wbrew pozorom są bardzo powszechne. „Kto ci dał prawo jazdy?” - niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zadał takiego pytania, patrząc na popisy innych kierowców na drogach. Nie wnikając w to, czy prawo jazdy zostało zdobyte za pierwszym czy dwunastym podejściem, znalezione w paczce chipsów czy kupione w internecie, faktem jest, że nie ma kierowcy bezbłędnego. Różnica polega na tym, że niektórzy ściśle przestrzegają przepisów, a błędy na drodze popełniają sporadycznie i nie celowo, zaś inni traktują przepisy jedynie jako wskazówki, uznając, że pozostali kierowcy przede wszystkim powinni dostosować się do ich stylu jazdy, który często pozostawia wiele do życzenia. Zobacz najgłupsze zachowania kierowców i sprawdź, czy nie są twoim udziałem!