Najgorszy, piłkarski sezon od lat na Pomorzu. Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Chojniczanka i Radunia Stężyca zawiodły kibiców

Arka Gdynia znów zawiodła kibiców w najważniejszej części rozgrywek. Miała skutecznie walczyć o awans, najpierw o dwa bezpośrednie miejsca, a następnie o lokatę gwarantującą udział w dwustopniowych barażach. Skończyło się na ósmym miejscu, co nikogo w Gdyni nie zadowala. 34 meczów żółto-niebieskich to 48 punktów (13 zwycięstw, 9 remisów i aż 12 przegranych). Bilans bramkowy Arki: 56-45. Dużym pozytywem jest to, że Karol Czubak z 21 trafieniami na koncie został królem strzelców 1 Ligi. O tym, że ten sezon jest zaskakująco słaby świadczy fakt, że prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oczekuje od właścicieli klubu wyjaśnień. Miasto Gdynia jest bowiem jednym z najważniejszych sponsorów Arki.

Radunia Stężyca to konsekwentnie budowany od lat klub oparty na samorządzie. W eWinner 2 Lidze sezon na Kaszubach rozpoczął związany z regionem trener Sebastian Letniowski. A to ten sam szkoleniowiec, który w poprzednich rozgrywkach osiągnął z drużyną wielki sukces, awansując jako beniaminek do strefy barażowej. Tym razem było zupełnie inaczej. "Kanarki" zawodziły, więc w listopadzie 2022 roku sięgnięto po doświadczonego trenera Ostapa Markewycza, który z ukraińskim sztabem miał tchnąć w zespół nowe życie. Niespodziewanie to też nie dało oczekiwanych rezultatów. Radunia do końca sezonu walczyła o utrzymanie i zapewniła to sobie dosłownie w ostatniej kolejce już pod wodzą trenera Szymona Hartmana. W 34 spotkaniach zdobyła 39 punkty (10 zwycięstw, 9 remisów, 15 przegranych), a jej bilans bramkowy to 47-57. Najlepszymi strzelcami okazali się Wojciech Łuczak i Bartosz Zynek (po 6 goli).