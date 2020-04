Najlepsi żużlowcy w historii Wybrzeża Gdańsk. Klub w formie kart prezentuje sportowców, którzy przyczynili się do sukcesów [GALERIA]

- Na żużlu ścigano się już przed II wojną światową istniał Moto Club Danzig, były też kluby GKS Gdańsk, GKM Gdańsk, Związkowiec Gdańsk i Stal Gdańsk. Co ciekawe swoje kluby w latach czterdziestych miały tez Gdynia, Sopot i Puck. W 1959 roku zdecydowano, że sekcja żużlowa Legii Warszawa połączy się z LPŻ-em Neptun, który w III lidze gromadził na dzisiejszym stadionie Polonii mnóstwo kibiców na trybunach. W ten sposób powstała Legia Gdańsk, a następnie sekcję przeniesiono do Wybrzeża. Od dekad jest to jedna z najpopularniejszych dyscyplin w Gdańsku - informuje na swojej stronie Wybrzeże Gdańsk.

- Cieszę się, że mogłem zapisać się w historii Wybrzeża, miłe jest kiedy kibice pamiętają i życzą zdrowia. Bardzo im za to dziękuję, a ja mam nadzieję, że kiedyś wreszcie uda się zdobyć to upragnione złoto mistrzostw Polski. Zawsze starałem się pomóc kolegom z toru. Darek Stenka był u progu swojej kariery więc często z nim jeździłem, pamiętam też biegi z Piotrem Żyto. Ja sam w Stali często mogłem liczyć na starszych - bardziej doświadczonych kolegów. W Gdańsku wiem, że tego ode mnie oczekiwano, a ja nigdy się na to nie zamykałem. Miło mi, że kibice to pamiętają - mówi Zenon Plech, wychowanek Stali Gorzów, który z Wybrzeżem związał się na lata.

Po meczu Wybrzeża Gdańsk z Unibaksem Toruń z 2014 roku