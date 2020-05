Najlepsze książki sportowe ostatnich lat [TOP 25]. Najciekawsze autobiografie, wciągające historie sportowców i mistrzowskich imprez

Tych książek warto poszukać w bibliotece, księgarni tradycyjnej lub internetowej. To także bardzo dobry pomysł na prezent dla kibica sportu. To zestawienie to ból głowy, wynikający z faktu, że nie wiadomo, od której książki zacząć.

Najlepsze książki sportowe ostatnich lat [TOP 25]

•1: "Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen" - Guy Walters (tłumaczenie Norbert Radomski) - Wydawnictwo Rebis - 415 stron

W 1936 roku do Berlina zjechali sportowcy, politycy i artyści z całego świata. Gromadzili się w samym sercu Rzeszy na stadionach i wystawnych balach nieświadomi, że przy następnym spotkaniu będą do siebie mierzyć z pistoletów. Za kulisami igrzysk kipiał tymczasem tygiel światowej niezgody, trwała generalna próba sił przed nadchodzącym starciem. Walters jako pierwszy pokazuje, że to nie tylko naziści uczestniczyli w korumpowaniu idei igrzysk, ale również urzędnicy komitetu olimpijskiego.

•2: „Wielka księga koszykówki. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o NBA” - Bill Simmons (tłumaczenie Jakub Michalski) - Wydawnictwo Sine Qua Non - 683 strony

Od odwiecznego pytania o to, kto był górą w rywalizacji Billa Russella i Wilta Chamberlaina, przez rozważania na temat najlepszego zespołu w historii, po ranking 96 największych graczy w dziejach NBA i odkrycie sekretu koszykówki. Simmons otwiera - a potem zamyka raz na zawsze - każdą koszykarską debatę. Jego opinie są autorytarne, bywają kontrowersyjne, ale jednocześnie sprawiają, że każda strona "Wielkiej księgi koszykówki" dostarcza znakomitej rozrywki.

•3: „Doctor Socrates. Piłkarz, filozof, legenda” - Andrew Downie (tłumaczenie Michał Czyż) - Wydawnictwo Arena - 420 stron

Sokrates był zawsze wyjątkowy. Utalentowany sportowiec, który ukończył medycynę, ale także pił i palił w nadmiarze. Kibice byli zachwyceni jego zagraniami piętą, które stały się jego znakiem rozpoznawczym, który wyróżniał go jako najbardziej wyjątkowego piłkarza swojego pokolenia. Uzbrojony w niepublikowane wspomnienia Sokratesa i nowoodkryte wywiady, Andrew Downie opracował najbardziej wszechstronną i fascynującą opowieść o tej kultowej postaci.

•4: „Kuba. Dogrywka 2015-2018” - Małgorzata Domagalik, Jakub Błaszczykowski - Wydawnictwo Buchmann - 432 strony

Jakub Błaszczykowski w przejmująco szczerych rozmowach opowiada dziennikarce Małgorzacie Domagalik o sobie, o trudnym dzieciństwie, o tragicznej śmierci matki, o buncie dorastania i mozolnym pokonywaniu demonów z przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak radzić sobie z przeciwnościami losu i pokonywaniem stereotypów, jak nie zgubić siebie w świecie mediów oraz spostrzeżeniami o blaskach i cieniach piłkarskiego życia.

•5: „Diabeł nie anioł” - Jacek Kurowski, Andrzej Szarmach - Wydawnictwo Dolnośląskie - 240 stron

Był postrachem bramkarzy i przekleństwem futbolowych potęg. Trudno powiedzieć, co stanowiło jego znak rozpoznawczy - orli nos, blond czupryna, zawadiacki wąsik czy może szelmowski uśmiech. Skromny chłopak z Gdańska, który dzięki zadziorności i zuchwałości wdrapał się na szczyt. As w talii Kazimierza Górskiego. Bez Szarmacha nie byłoby największego sukcesu w historii polskiego futbolu. Choć niewiele brakowało, by wszystko potoczyło się inaczej.

•6: „FC Barcelona - Real Madryt. Wojna światów" - Thibaud Leplat (tłumaczenie Wojciech Wąsowicz) - Wydawnictwo Amber - 336 stron

Jak to się zaczęło? Jakie są historyczne przyczyny współzawodnictwa? Dlaczego wzajemna wrogość przechodzi z pokolenia na pokolenie? Co podsyca konflikt dziś? Wypełniona relacjami najsłynniejszych zawodników, trenerów, prezesów, dziennikarzy i kibiców pasjonująca i obiektywna opowieść ukazuje fenomen stuletniej rywalizacji i wciąga nas w sam środek niekończącej się wojny światów.

•7: „Paweł Fajdek. Petarda. Historie z młotem w tle” - Paweł Hochstim, Paweł Skraba - Wydawnictwo Sine Qua Non - 304 strony

Paweł Fajdek marzył o tym, by zostać piłkarzem, ale zamiast zdobywać bramki dla reprezentacji, zdołał po latach jedynie zadebiutować w B-klasie. Ojciec chciał zrobić z niego kolarza, ale on jeżdżenie po górach odbierał jako katorgę. Zamiast dwóch kółek wybrał więc jedno duże koło – to znajdujące się na lekkoatletycznym stadionie.

•8: „Ja, kibic” - James Bannon (tłumaczenie Piotr Borman) - Wydawnictwo Olé - 352 strony

Oparta na faktach powieść przedstawiająca historię dwóch brytyjskich policjantów, których zadaniem jest przeniknąć w szeregi chuliganów Millwall FC, żeby eliminować najbardziej niebezpieczne jednostki z przestępczego światka. Dwaj młodzi policjanci wchodzą w szeregi kiboli, integrują się ze środowiskiem, uczestniczą w awanturach stadionowych i „ustawkach”.

•9: „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium” – Zbigniew Rokita - Wydawnictwo Czarne - 192 strony

Dlaczego pojedynek węgierskich i radzieckich piłkarzy wodnych z 1956 roku Quentin Tarantino miał nazwać „najlepszą nieopowiedzianą historią wszech czasów”? Czemu UEFA zgodziła się na powstanie niezależnej ligi piłkarskiej na Krymie i dlaczego Zenit Petersburg nazywany jest najbardziej rasistowskim klubem na świecie? Dlaczego założycieli Spartaka Moskwa ścigał Beria i czemu Ernest Wilimowski, śląski piłkarz, w czasie II wojny zgodził się reprezentować Niemcy? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania i wiele innych Zbigniew Rokita przemierza region: od Budapesztu i Górny Śląsk przez Abchazję i Górski Karabach po Charków, Petersburg i Kowno.

•10: „Aniołowie o brudnych twarzach. Piłkarska historia Argentyny” - Jonathan Wilson (tłumaczenie Michał Okoński) - Wydawnictwo Sine Qua Non - 608 stron

Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Leo Messi… Argentyna zrodziła jednych z największych piłkarzy na świecie. Bardziej niż jakikolwiek inny naród żyje i oddycha piłką nożną. O futbolu dyskutuje się tu bez przerwy, w domach, kawiarniach, na ulicy. Do dyskusji włączają się nawet pisarze i filozofowie. Nic więc dziwnego, że Argentyńczycy mają obsesję na punkcie piłki nożnej.

•11: „Spalony” - Andrzej Iwan, Krzysztof Stanowski - Wydawnictwo Buchmann - 384 strony

Poruszająca historia człowieka, który tak wiele wygrał, ale jeszcze więcej przegrał. Andrzej Iwan z przejmującą szczerością opowiada o uzależnieniach od alkoholu, hazardu, a nawet o próbach samobójczych. Tłem dla jego historii pozostaje piłka nożna widziana od środka, oczami wybitnego zawodnika, reprezentanta Polski w finałach mistrzostw świata w 1978 i 1982 roku. Iwan oddaje klimat czasów komuny, przedstawia życie całego pokolenia zawodników, których do tej pory - poza nielicznymi wyjątkami - widzieliśmy jako idealnych herosów.

•12: „Złota Justyna. Prawdziwa historia królowej nart” - Kamil Wolnicki - Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska - 190 stron

Radość i zwycięstwa to z dziennikarskiego punktu widzenia nie są najtrudniejsze momenty do relacjonowania. Wolnicki towarzyszył bohaterce książki także w chwilach zwątpienia, których w biegach narciarskich nigdy nie brakuje. - Justyna ciekawiej mówi, kiedy przegrywa albo jest w opałach - komentuje autor. Dlatego książka jest tym bardziej pasjonująca, że zawiera wypowiedzi Kowalczyk oraz jej rodziny po aferze dopingowej, operacjach, jakie przechodziła, utracie przytomności na trasie i nie zawsze wygranej walce z Marit Bjoergen.

•13: „Tor! Historia niemieckiego futbolu” – Ulrich Hesse (tłumaczenie Piotr Żelazny) - Wydawnictwo Kopalnia - 368 stron

Niemiecki futbol to synonim potęgi. Reprezentacja gra dziś najnowocześniejszą piłkę świata, Bundesliga od zawsze utrzymuje się w czołówce, a dziś, z wszechmocnym Bayernem Monachium i innowacyjną Borussią Dortmund, ma szansę stać się najlepszą ligą świata. System szkolenia jest niedoścignionym wzorem dla większości europejskich krajów. Niemcy masowo produkują uniwersalnych, znakomitych technicznie piłkarzy, którzy są czołowymi postaciami w najlepszych klubach świata. Ulrich Hesse, dziennikarz o międzynarodowej sławie, współpracujący z serwisem ESPN, pokazuje jak ciężką drogę przeszli Niemcy by osiągnąć dzisiejszy poziom.

•14: „Szkoła życia" - Julian Obrocki, Maja Włoszczowska - Wydawnictwo Burda - 400 stron

Maja Włoszczowska pisze: Znajdziesz tu historie z mojego życia, które sprawiły, że dotarłam na sportowe wyżyny. Znajdziesz szczegóły dotyczące pracy sportowca, diety, radzenia sobie z presją. Przekonasz się, że sport to chwile szczęścia na podium, ale także ciężka harówka, ból, łzy, kontuzje, szpitale i zmaganie się z przeciwnościami. To też trudne decyzje, w różnych sprawach, a potem tych decyzji złe lub dobre skutki. Nie tylko zwycięstwa.

•15: „Ja, Ibra. Moja historia" - David Lagercrantz, Zlatan Ibrahimović (tłumaczenie Barbara Bardadyn) - Wydawnictwo Sine Qua Non - 392 strony

„Możesz wyciągnąć człowieka z getta, ale nigdy getto z człowieka”. Tak głosi napis znajdujący się w przejściu podziemnym, który Zlatan Ibrahimović, jako dziecko, pokonywał z sercem w gardle, by wrócić do domu. To prawda. Bo pochodzi z Rosengård, sypialnej dzielnicy położonej na peryferiach Malmö. Tam Zlatan zaczął budować swoją legendę od pary butów kupionych w supermarkecie za 59 koron.

•16: „Open. Autobiografia tenisisty” - Andre Agassi (tłumaczenie Jarosław Rybski) - Wydawnictwo Bukowy Las - 448 stron

Andre Agassi z fotograficzną dokładnością przywołuje każdy swój kluczowy mecz i każdą znajomość. Nigdy wcześniej gra na korcie, ale też i to wszystko, co dzieje się wokół, nie zostało tak precyzyjnie opisane. Ujawnia prawdę o niszczącej depresji i przygodzie z narkotykami, która mogła zniweczyć wszystko, do czego doszedł. Opisuje wreszcie swoje spektakularne odrodzenie, powrót, którego punktem szczytowym były heroiczne zmagania podczas French Open w 1999 r., oraz drogę powrotną na pierwsze miejsce rankingu ATP, kiedy to został najstarszym najlepszym tenisistą na świecie.

•17: „Futebol. Brazylijski styl życia” - Alex Bellos (tłumaczenie Maciej Nałęcz) - Wydawnictwo Kopalnia - 416 stron

Każdy Brazylijczyk ma w sobie tę magię „pięknej gry”. Określenie „brazylijski piłkarz” jest jak „francuski szef kuchni”, albo „tybetański mnich”. Narodowość wyraża autorytet, wrodzoną zdolność – bez względu na prawdziwe umiejętności. Alex Bellos, brytyjski dziennikarz, przemierzył Brazylię – od jej wielkich miast do najbardziej zapomnianych wiosek w dżungli, by udowodnić, że właściwie wszystko w piłce, poza samą piłką oczywiście, wymyślili Brazylijczycy. Grają w piłkę guzikami i samochodami. Wynaleźli piłkę błotną, siatkonogę, piłkę plażową futsal, futbol towarzyski.

•18: „Szamo” - Krzysztof Stanowski, Grzegorz Szamotulski - Wydawnictwo Buchmann - 296 stron

Zaczynałem jako długowłosy lewoskrzydłowy, skończyłem jako łysy bramkarz. Na piłce – w przenośni i dosłownie – połamałem sobie zęby (spytajcie mojego dentysty). Powoływało mnie kilku selekcjonerów reprezentacji Polski i właśnie w tej sekundzie ze zdziwieniem odkryłem, że była to jedna z niewielu drużyn, z których nikt nigdy nie próbował mnie wyrzucić (poza Pawłem Janasem, ale wtedy akurat był dziabnięty, więc się nie liczy). Grałem w piłkę w siedmiu różnych krajach, w osiemnastu klubach, u kilkudziesięciu trenerów. Dzieliłem szatnię z wirtuozami, z antytalentami, z leniami, ze śmierdzielami, z idolami, ze złodziejami, z pięknisiami, z fajnymi kolesiami, no i z pedałami też.

•19: „Nienasycony zwycięzca” - Carlo Ancelotti, Alessandro Alciato (tłumaczenie Bartosz Sałbut) - Wydawnictwo Sine Qua Non - 248 stron

Wytrawny taktyk. Koneser dobrego futbolu. Piłkarz i trener, który nieraz musiał przełknąć gorycz porażki, ale jeszcze częściej rozkoszował się słodkim smakiem wygranej. Carlo Ancelotti – po prostu nienasycony zwycięzca. Przeżył niejedno. Pobierał lekcje botaniki od Arrigo Sacchiego. Nie nadążał za podaniami Ruuda Gullita. Hołubił Zinédine’a Zidane’a. Podziwiał Kakę. Spotykał się potajemnie z Romanem Abramowiczem, nazwał Fabio Capello „starym gburem” i chciał zjeść Jurija Żyrkowa.

•20: „Mundial. Historia. Od Urugwaju do Rosji” - Jerzy Cierpiatka, Marek Latasiewicz, Mirosław Nowak - Wydawnictwo Arena - 352 strony

Monumentalna ilustrowana historia mundialu. Autorzy prowadzą czytelnika od pierwszego urugwajskiego turnieju w 1930 roku rozegranego bez eliminacji i w jednym mieście do mistrzostw w Rosji w 2018 roku. Opowiadają o mundialu w Szwecji, który być może nigdy się nie odbył; narodzinach gwiazd Pelego i Maradony; o reprezentacji Polski, której bały się najsilniejsze ekipy świata, i Polaku, który został królem strzelców. Odsłaniają kulisy wielkich finałów z udziałem Squadra Azzurra, Canarinhos i Tricolores.

•21: „Mike Tyson. Moja prawda” - Larry Sloman, Michael Tyson (tłumaczenie Jakub Małecki) - Wydawnictwo Sine Qua Non - 632 strony

Ta książka rzuca na kolana. Jest bezprzykładnie szczera, okrutna, skandaliczna, komiczna i inspirująca zarazem. Obłędna podróż z dna na sam szczyt. Z powrotem na dno. I w końcu ku względnemu spokojowi i rodzinnemu szczęściu – mimo tragicznej śmierci córeczki. Nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa. Doskonale opisana życiowa droga Bestii, która biła tak mocno, jak nienawidziła.

•22: „Michael Jordan. Życie” - Roland Lazenby (tłumaczenie Michał Rutkowski) - Wydawnictwo Sine Qua Non - 600 stron

Dzieło amerykańskiego dziennikarza sportowego powstało na podstawie niezliczonych rozmów z przyjaciółmi, kolegami z parkietu oraz członkami rodziny koszykarza, a także nim samym. Dzięki temu „Michael Jordan. Życie” to książka ujawniająca najpełniejszą i niezwykle fascynującą historię nie tylko sportowca, ale też człowieka i ikony współczesnego sportu.

•23: „Kat. Biografia Huberta Wagnera” - Grzegorz Wagner, Krzysztof Mecner - Wydawnictwo Agora - 280 stron

Grzegorz Wagner – syn legendarnego "Kata", największego trenera w dziejach polskiej siatkówki, który wygrał z reprezentacją Polski mistrzostwa świata w Meksyku i zdobył olimpijskie złoto w Montrealu, odkrywa fascynującą i skomplikowaną biografię legendy sportu. Opowiada o krętej drodze na sportowy szczyt, sukcesach i porażkach Huberta Jerzego Wagnera.

•24: „Kopalnia. Sztuka futbolu” - Michał Okoński, Marek Wawrzynowski i inni - Wydawnictwo Kopalnia - 256 stron

W jednym miejscu zebrani są czołowi dziennikarze sportowi, blogerzy, zdobywca Nagrody Nike i Paszportu Polityki. Do współpracy zostali zaproszeni także wzięci ilustratorzy. To pozycja, która powstała przy okazji piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii. Autorzy dostali od wydawnictwa niemal nieograniczoną przestrzeń i całkowitą dowolność formy – jedyny warunek, teksty miały dotyczyć mundialu.

•25: „Deyna. Geniusz futbolu, książę nocy” - Wiktor Bołba - Wydawnictwo The Facto - 352 strony

Prawdziwa, niewybielana i niebanalna historia pochodzącego ze Starogardu Gdańskiego Kazimierza Deyny. To opowieść o uwielbieniu i czci, którą po dziś otaczają go kibice Legii, i nienawiści, jaką okazywali mu fani innych polskich drużyn. O drodze na szczyt i upadku. To wreszcie opowieść o człowieku obdarzonym wybitnym talentem, ale także naznaczonym słabościami - niepohamowanym pociągiem do kobiet, skłonnościami do zdrady, alkoholu i hazardu. A o wszystkim w najdrobniejszych szczegółach opowiadają ludzie, którzy byli częścią tej historii.

Paweł Fajdek: Książka jest po to, by pokazać, że miewałem różne przypały