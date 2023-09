Najlepsze memy po meczu Albania - Polska. Internauci nie zawodzą, uśmiejecie się. "Kiedy odliczasz godziny do wyjazdu z Polski"

Nie inaczej było w Tiranie. To Polacy strzelili gola, cieszył się Jakub Kiwior, ale przedwcześnie. VAR jest bezlitosny. Kiwior, niestety, był na minimalnym spalonym i ta bramka biało-czerwonych została anulowana. Przy golu dla Albanii nie było wątpliwości. To była przepiękna bramka. Jasir Asani niesamowicie huknął z dystansu w długi róg i chociaż Wojciech Szczęsny pofrunął, wyciągnął się, to nie zdołał sięgnąć futbolówki. Praktycznie niewidoczny na boisku był Robert Lewandowski. Porażka w Tiranie jeszcze mocniej skomplikowała sytuację w tabeli kadry prowadzonej przez trenera Fernando Santosa, bo biało-czerwoni potrzebują punktów jak tlenu. Dziś mistrzostwa Europy są daleko od Polaków, a brak awansu to wstyd i hańba.