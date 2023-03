Najlepsze MEMY po meczu Polska - Albania. Internauci w świetnej formie. Fernando Santos: "I ja mam z nimi jechać na EURO?"

Nie zmienia to faktu, że biało-czerwoni swoje akcje przeprowadzali w wolnym tempie i dlatego trudno im było zaskoczyć szczelną defensywę rywali ustawioną przed własnym polem karnym. Z pewnością nie takiej gry naszego zespołu oczekują kibice. Poza kilkoma przebłyskami dzięki indywidualnościom sporadycznie działo się coś ciekawego. Nie zmienia to faktu, że to nie była taka gra, jakiej można było oczekiwać po zespole, który jest zdecydowanym faworytem i chce się zrehabilitować po przegranym meczu w Pradze.