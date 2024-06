Najlepsze memy po meczu Polska - Austria. Internauci zadbali o śmiech przez łzy u kibiców. Alerty RCB ostrzegały, że Piątek będzie groźny

Polska - Francja NA ŻYWO. Polska zagra z Francją w Dortmundzie we wtorek (25.06.2024) w meczu grupy D na mistrzostwach Europy. Dla reprezentacji Polski to będzie już ostatni mecz fazy grupowej podczas…

W drugiej połowie już zdecydowanie na boisku dominowała reprezentacja Austrii. Efektem tego były dwa strzelone gole, w tym jeden z rzutu karnego po ratunkowym faulu Wojciecha Szczęsnego. Trzeba to jasno przyznać, że Austria była w tym meczu zespołem wyraźnie lepszym, bardziej poukładanym i wygrała w pełni zasłużenie. Trener Probierz rzucił do gry w ofensywie wszystko, co tylko mógł. Na boisko weszli Robert Lewandowski, Karol Świderski, Kamil Grosicki i Kacper Urbański, ale to nie pomogło. Na sukces na EURO 2024 trudno było liczyć, ale kierunek budowy drużyny narodowej obrany przez Probierza jest na pewno właściwy, bo Biało-Czerwoni starają się grać w piłkę, a nie tylko przeszkadzać.