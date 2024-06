Najlepsze memy po meczu Polska - Francja. Internauci w lepszych humorach i wciąż bawią. Łukasz Skorupski postawił zaporę w bramce

Takie ustawienie składu miało sprawić, że nasza reprezentacja będzie chciała grać w piłkę. I tak było. Każdy z tych zawodników lubi utrzymywać się przy piłce albo wymieniać szybkie podania, a to ogląda się dobrze i efekty na boisku są znacznie lepsze. Pierwsza połowa była naprawdę dobra w wykonaniu naszej drużyny narodowej. Francuzi byli dłużej przy futbolówce, mają większą piłkarską jakość, ale to każdy wiedział już wcześniej. W bramce biało-czerwonych fantastycznie spisywał się Łukasz Skorupski, który został wybrany najlepszym piłkarzem tego meczu. Z kolei Robert Lewandowski nie wykorzystał świetnej okazji do strzelenia bramki. Nie zmienia to faktu, że podopieczni trenera Michała Probierza postawili się drużynie wicemistrzów świata.