Najlepsze memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Internauci jak zwykle dopisali. "Wspaniały mecz, nie zapomnę go nigdy"

Oczywiście strata punktów przez kadrę prowadzoną przez Fernando Santosa byłaby kompletną kompromitacją. Polska zajmuje 26. miejsce w rankingu FIFA podczas gdy Wyspy Owcze są klasyfikowane na 129. pozycji. Różnica zatem jest ogromna. To jednak nie może dziwić. Drużyna Wysp Owczych to kopciuszek, który potrafił jednak już sprawić sensację, jak chociażby wygrywając z Turcją.

To jednak w naszej reprezentacji grają piłkarze, którzy występują w znanych markach europejskich. Tak jak chociażby Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik czy Robert Lewandowski, który przecież jest jedną z największych gwiazd futbolowych na świecie. Kogoś takiego Farerowie mogą nam tylko pozazdrościć. To jednak dla nich wyjątkowa motywacja do tego, aby na tle takiego rywala pokazać się z jak najlepszej strony, a braki w umiejętnościach piłkarze Wysp Owczych chcieli zniwelować ambicją, wolą walki i dobrym ustawieniem w defensywie.