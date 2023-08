Najlepsze przepisy na kurki. Zobacz, jak zrobić najpyszniejsze dania z kurkami. Sprawdź przepisy gwiazd

Sezon na kurki - ile trwa?

Kurki rosną w lasach między lipcem a październikiem. To ile ich wyrośnie zależy od warunków pogodowych. W miesiącach ciepłych i przy intensywnych opadach będzie ich najwięcej i wtedy właśnie warto wybrać się na grzybobranie.

Jak rozpoznać kurki w lesie

Wartości odżywcze kurek

Grzyby należą do produktów niskokalorycznych. Kurki w 100 gramach mają około 60 kalorii. Są źródłem błonnika i białka, a także witamin z grupy B. Należą także do źródeł przeciwutleniaczy, a więc spowalniają proces starzenia i zwiększają odporność.

Grzyby nie należą jednak do produktów lekkostrawnych, a więc również kurek nie powinny spożywać osoby, które mają problemy z trawieniem.