Najmniejsze mieszkania na rynku nieruchomości w Trójmieście. Te mikro metraże mogą zaskoczyć! Zobacz zdjęcia, plany

Mikromieszkania na rynku nieruchomości

Ale jak się okazuje to nie najmniejsze mieszkania na polskim rynku. Jak podaje money.pl, palmę pierwszeństwa pod tym względem dzierży inwestycja "Pole Mokotowskie". Tu na sprzedaż wiosną ubiegłego roku deweloper wystawił cztery mieszkania o powierzchni od 6,7 do 8,6 metra kw. To najmniejsze było wystawione na jednym z portali za nieco ponad 120 tys. zł.

- Myślałem, że widziałem już wszystko na polskim rynku mieszkaniowym, ale to przekracza już wszelkie granice. Domki 10800 zł/m kw. za taki nowotwór w Boryszewie pod Warszawą. Deweloperzy to psychopaci! - pisze pan Patryk.

Najmniejsze mieszkania w Trójmieście

Zobaczcie jak wyglądają:

Sopot także dysponuje mikromieszkaniami

Najmniejsze mieszkanie w Sopocie, jakie udało nam się znaleźć w sprzedaży ma 18 m kw. Nieruchomość składa się z salonu z aneksem kuchennym, łazienki z kabiną prysznicową i WC. W tym letnim kurorcie znajdziemy także kawalerki o powierzchni 20 m kw. I to zaledwie kilkaset metrów od plaży oraz słynnego Monciaka.

A co z cenami? Jak to zwykle bywa rozpiętość jest znaczna. Najtańsza 15-metrowa kawalerka w Gdyni kosztuje 48 tys. zł, jedna z droższych to 20-metrowe mieszkanie w stanie deweloperskim w Sopocie. Kosztuje 603 tys. zł.