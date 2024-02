Najpiękniejsze zamki w Małopolsce w zimowej scenerii. Zwiedzanie, cenniki. W sam na wyprawę podczas ferii. Piękne zdjęcia z Instagrama

Zamków i warowni w Małopolsce nie brakuje. Budowano je najczęściej na wysokich, widocznych z daleka wzgórzach, dzięki czemu stanowią jedne z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu w regionie. Jest ich u nas tu ponad 60. Skąd tyle tego typu obiektów? Przez wieki Małopolska była siedzibą władców, magnatów i dostojników kościelnych, którzy stawiali solidne i reprezentacyjne rezydencje. Przez region przebiegały ważne szlaki kupiecki i handlowe, które trzeba było bronić przed rozbójnikami. W części z nich działają muzea, inne są w prywatnych rękach, ale też można je zwiedzać albo choć pospacerować po przyzamkowych parkach.

Zamki i zamczyska, ruiny średniowiecznych fortec i magnackie rezydencje doby renesansu i baroku spotykamy w Małopolsce niemal na każdym kroku. Miłośnicy zamków - zarówno tych zachowanych w niemalże idealnym stanie, jak i tych będących tzw. "trwałą ruiną" mogą je zwiedzać także zimą, w ferie. Zamki są doskonałym uzupełnieniem krótszych i dłuższych spacerów lub wycieczek.

Lista zamków z Małopolski opisanych poniżej i zawartych w galerii zdjęć:

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek w Niedzicy

Zamek Tenczyn w Rudnie

Zamek w Nowym Wiśniczu

Zamek Tropsztyn w Czchowie

Zamek w Suchej Beskidzkiej

Zamek Lipowiec w Babicach

Zamek w Ojcowie

Zamek Rabsztyn

Zamek w Czorsztynie

Zamek w Rytrze

Zamek w Dobczycach

Zamek na Mirowie w Książu Wielkim

Zamek w Korzkwi

To jeden z najsłynniejszych zabytków w Polsce i jeden z największych. Przechowywane są tu cenne obrazy, grafiki, rzeźby, tkaniny, wyroby złotnicze, militaria, meble.

Zbiory Zamku są prezentowane na kilku stałych ekspozycjach, przybliżających wygląd królewskiej rezydencji w wiekach XVI i XVII. Każdą z wystaw zwiedza się odrębnie.

GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

PONIEDZIAŁEK 9:30−13:00 - wstęp wolny – należy pobrać w kasie wejściówkę

WTOREK 9:30−14:00

ŚRODA–NIEDZIELA 9:30−17:00 Reprezentacyjne Komnaty Królewskie

ostatnie wejście 13:00 (wtorek) / 16:00 (środa-niedziela)

bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł

Prywatne Apartamenty Królewskie

ostatnie wejście 13:00 (wtorek) / 16:00 (środa-niedziela)

bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł

Skarbiec Koronny

ostatnie wejście 13:00 (wtorek) / 16:00 (środa-niedziela)

bilety: normalny 35 zł, ulgowy 25 zł

Zbrojownia

ostatnie wejście 13:30 (wtorek) / 16:30 (środa-niedziela)

bilety: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł

Wawel Zaginiony

środa–niedziela; wejścia odbywają się według indywidualnego harmonogramu godzinowego

bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł

Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600

13 stycznia – 16 IV 2023

ostatnie wejście 13:00 (wtorek) / 16:00 (środa-niedziela)

bilety: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł

bezpłatnie z ważnym biletem do Reprezentacyjnych Komnat Królewskich Więcej tutaj

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek leży na terenie wsi Sułoszowa, w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

To dobrze zachowana perełka, obecnie remontowany jest dzoedziniec. Budowlę obronną nakazał postawić tu Kazimierz Wielki w XIV w., renesansowy charakter nadali jej ponad 200 lat później jej właściciele - Szafrańcowie.

GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

Kasa czynna: środa– piątek 9.00–16.30, sobota, niedziela i święta 9.15–16.45 STYCZEŃ–MARZEC

poniedziałki – zamek nieczynny

wtorek 9.30–15.00 (dziedzińce 9.00–16.30), dzień bezpłatny

środa–piątek 9.30–16.00

zwiedzanie dla grup minimum 10 osobowych z wcześniejszą, minimum jednodniową rezerwacją

bilety: normalny 24 zł, ulgowy 18 zł, rodzinny 68 zł

FEREIE ZIMOWE w dniach 16 I–26 II 2023 oprócz wejść za wcześniejszą rezerwacją dla grup, możliwe będą wejścia indywidualne w godzinach: 11.00, 12.00,13.00, 14.00

sobota, niedziela, święta 9.30–17.00

Informacja i rezerwacja: tel. +48 12/389-60-04 wew. 30 Więcej tutaj

Zamek w Niedzicy

Zamek „Dunajec” w Niedzicy został wzniesiony w I połowie XIV wieku przez Kokosza Berzewiczego, jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier. Odtąd pozostawał w rękach węgierskich rodów do 1945 roku – chociaż po I wojnie światowej został włączony w granice Polski. Zamek był wielokrotnie modyfikowany.

GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy od 1 października do 30 kwietnia czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 16:00 (ostatnie wejście o 15:20).

Kasa Muzeum czynna od 9:00 do 15:20

Spichlerz nieczynny. Zamek i Wozownia:

Bilet normalny - 25 zł

Bilet ulgowy - 19 zł Więcej tutaj

Zamek Tenczyn w Rudnie

Zamek był jedną z największych małopolskich warowni. Leży na Szlaku Orlich Gniazd (ok. 20 km na zachód od Krakowa) i jest otoczony Puszczą Dulowską. Swoją świetność zawdzięcza wiekiemu i zamożnemu rodowi Tęczyńskich. W XVI wieku okrzyknięto go “Małym Wawelem”. Co ciekawe, warownia stoi na wulkanie. Na zamku Tenczyn w Rudnie kręcono kilka historycznych seriali, w tym „Czarne Chmury” i „Rycerze i Rabusie”. Od lat jest restaurowany.

Zamek można zwiedzać. Więcej informacji znajdziecie na profilu Zamek Tenczyn w Rudnie na Facebooku.

Zamek w Nowym Wiśniczu

Zamek stoi na północnym skraju cypla wcinającego się doliną Leksandrówki. Ma formę regularnej, czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą Kmitów herbu Szreniawa, którzy około połowy XIV w. rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza klucza posiadłości ziemskich. Wzniesiony w tym czasie zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji właścicieli. Fundatorem warownej siedziby był Jan Kmita, sprawujący w latach 70. XIV urzędy starosty sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. Po raz pierwszy istnienie zamku („castrum”) poświadczają rachunki żup bocheńskich z lat 1396. GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

bilet normalny – 25 zł

bilet ulgowy – 19 zł

wstęp na dziedziniec zewnętrzny zamku – 5 zł (dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny)

Bastion VR

bilet normalny – 18 zł

bilet ulgowy – 12 zł Zwiedzanie Zamku + Bastion VR

bilet normalny – 32 zł

bilet ulgowy – 24 zł Trasa Podziemna i Wystawa Średniowieczne Narzędzia Tortur (podziemia zamku) – z powodu prac remontowych na Trasie Podziemnej dostępne są dla zwiedzających podziemne stajnie i Wystawa Średniowiecznych Narzędzi Tortur. bilet normalny – 12 zł

bilet ulgowy – 8 zł Więcej tutaj

Zamek Tropsztyn w Czchowie

Jest malowniczo położony na szczycie wzgórza, potocznie nazywanego Basztą, góruje nad położonym w dole Czchowem i doliną Dunajca. Początki warowni sięgają XIII wieku, kiedy to wzniesiono kamienną wieżę obronną o wysokości ponad 20 metrów. Otaczały ją drewniane fortyfikacje. Zamek miał strzec szlaku handlowego prowadzącego na Węgry oraz komory celnej dla węgierskich towarów. Na początku XIV wieku wokół wieży zbudowano niewielki zamek

W 2000 roku na szczycie wieży wybudowano taras widokowy, z którego można podziwiać rozległy widok na dolinę Dunajca, zaporę wodną oraz Jezioro Czchowskie.

Więcej informacji znajdziecie na profilu Zamek Tropsztyn na Facebooku.

Zamek w Suchej Beskidzkiej

Renesansowy zamek pochodzi z XVI wieku. Był rezydencją magnacką rodów. Czasem nazywany „Małym Wawelem” ze względu na podobieństwo dziedzińca do krakowskiego zamku.

W zamku działa Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Miejski Ośrodek Kultury – Zamek z Galerią Sztuki, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oraz hotel i restauracja „Kasper Suski”. GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

Zwiedzanie muzeum – Zamek (całoroczne): od 1 maja do 30 września:

wtorek – sobota: 9:00 – 16:00

niedziela: 9:30 – 17:00

poniedziałek: nieczynne od 1 października do 30 kwietnia:

wtorek – sobota: 9:00 – 16:00

niedziela i poniedziałek: nieczynne Zwiedzanie Działu Etnograficznego – „Domek Ogrodnika”:

tylko w sezonie: od 1 maja do 30 września: wtorek – sobota: 10:00 – 16:00

niedziela: 10:00 – 17:00 poniedziałek: nieczynne Cennik zwiedzania muzeum – zamek:

bilet normalny: 18.00 zł

bilet ulgowy: 14.00 zł

dzieci do lat 7: wstęp wolny

bilet grupowy (powyżej 10 os.): 14 zł/os.​​ Więcej tutaj

Zamek Lipowiec w Babicach

Ruiny dawnego zamku biskupów krakowskich znajdują się na wapiennym wzgórzu, górującym nad miejscowościami Babice i Wygiełzów. Początki gotyckiej warownej budowli sięgają XIII wieku, kiedy został wzniesiony przez biskupa Jana Muskatę. Znajduje się na szlaku Orlich Gniazd. Obecnie Zamek Lipowiec wchodzi w skład Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

Skansen i Zamek

w sezonie letnim (1 marzec – 31 październik) od 8.00 do 18.00.

w sezonie zimowym (1 listopad – 28/29 luty) od 8.00 do 15.00. Więcej tutaj

Zamek w Ojcowie

Zamek został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego w 2 poł. XIV wieku. Jego rolą było zabezpieczenie Krakowa i ochrona kupców podążających szlakiem handlowym. Stanowił także ośrodek administracyjny dóbr królewskich. Kazimierz Wielki nazwał zamek Ociec u Skały, upamiętniając w ten sposób tułaczkę swego ojca - Władysława Łokietka. Nazwa przetrwała jako Ojców. W średniowieczu zamek należał do najwybitniejszych dzieł architektonicznych w Małopolsce. Dziś zwiedzać można basztę bramną z makietą, wieżę z ekspozycją oraz dziedziniec.

GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

styczeń 2023 – czynny w soboty, niedziele i święta w godz. 10.00-15.00 (godzina ostatniego wejścia - 14.30) Zwiedzanie indywidualne. Bilety w cenie 22 zł - bilet normalny, 11 zł - bilet ulgowy. Więcej tutaj

Zamek Rabsztyn

Nieopodal Olkusza, na wysokiej wapiennej skale, wznoszą się malownicze ruiny zamku Rabsztyn, jednej z ciekawszych warowni na Szlaku Orlich Gniazd. Nazwa zamku wywodzi się z niemieckiego „Rabenstein” i oznacza „Kruczą Skałę”.

W drugiej połowie XIII wieku na szczycie skały postawiono zamek górny. Od przeszło dwóch dekad ruiny zamku będące własnością Gminy Olkusz są poddawane pracom ratunkowym, konserwatorskim i częściowej rekonstrukcji. GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

STYCZEŃ, LUTY

sobota- niedziela 9:00- 16:30

MARZEC, KWIECIEŃ

wtorek- niedziela 10:00-18:00

MAJ, CZERWIEC, SIERPIEŃ

wtorek-piątek 10:00- 18:00

sobota, niedziela 10:00- 19:00

LIPIEC

wtorek-piątek 10:00- 18:00

sobota, niedziela 10:00- 20:00

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

wtorek-niedziela 10:00-18:00

LISTOPAD

sobota, niedziela 9:00-16:30

GRUDZIEŃ-- TYLKO GRUPY ZORGANIZOWANE, PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI

Wtorek-piątek

Bilet normalny 15zł

Bilet ulgowy 10zł

Sobota-niedziela

Bilet normalny 18zł

Bilet ulgowy 12zł Więcej tutaj

Zamek w Czorsztynie

Ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku, położone na wzgórzu nad Jeziorem Czorsztyńskim, w którym malowniczo przeglądają się okoliczne wzgórza, znajdują się na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Dawniej twierdza strzegła granicy z Węgrami i przeprawy przez Dunajec. Dziś do zwiedzania udostępnione są utrwalone ruiny zamku średniego i górnego, renesansowa baszta Baranowskiego i Zieleniec. W kilku odbudowanych salach mieści się ekspozycja historyczno-archeologiczna. Zamek jest pod opieką Pienińskiego Parku Narodowego, na jego terenie znajduje się stanowisko endemitu pienińskiego – pszonaka pienińskiego, na którego kwiatach można obserwować niepylaka apollo. Z zamku roztacza się panorama na Jezioro Czorsztyński, Pieniny i Tatry.

GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

Zwiedzanie:

od 1.10 do 30.04 w godz. 10.00 do 15.00 z wyjątkiem poniedziałków,

od 1.05 do 30.09 w godz. 9.00 do 18.00 codziennie

1.01., 1.11, 25 i 26.12. oraz w Wielkanoc zamek nieczynny.

Bilety do zamku sprzedawane są na bieżąco. Kasa nie prowadzi rezerwacji ani przedsprzedaży.

PPN nie świadczy usług przewodnickich dla osób zwiedzających zamek. Cena biletów:

normalny - 10,00 zł,

ulgowy - 5,00 zł

Więcej tutaj

Zamek w Rytrze

Doliną Popradu od wieków prowadził tradycyjny transkarpacki szlak handlowy. Tu na charakterystycznym stromym wzgórzu, tuż ponad nurtem rzeki wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku Rytro. Nie wiadomo kto był budowniczym zamku, ale pierwsze wzmianki o nim pochodzą z dokumentów wydanych przez króla Władysława Łokietka. Kilka lat temu na wzgórzu zamkowym przeprowadzono prace archeologiczne oraz konserwatorskie oraz udostępniono turystom zamkowe ruiny. Poza zabezpieczeniem i nadbudową murów, wykonano też schody i barierki pozwalające na wejście na mury i basztę, skąd roztaczają się piękne widoki. Więcej tutaj

Zamek w Dobczycach

Średniowieczny zamek położony na skalistym wzgórzu nad Jeziorem Dobczyckim, powstałym ze spiętrzenia wód rzeki Raby. Warowny, kamienny zamek po raz pierwszy wspomniany w 1362 roku. Pełnił funkcje obronną dla Krakowa i strzegł przeprawy przez Rabę. W 1960 roku za sprawą nauczyciela Władysława Kowalskiego rozpoczęto na wzgórzu zamkowym prace wykopaliskowe. Następnie po wielu latach udało się odbudować część zamku. Powstało tu Muzeum Regionalne PTTK. Wśród eksponatów na uwagę zasługują przede wszystkim odtworzone średniowieczne piece hutnicze do wytopu żelaza, sala tortur, elementy dawnego wystroju zamku oraz elementy architektoniczne - nadproża, filary, portale gotyckie czy herby Jagiellonów i Lubomirskich. Obok zamku, w ramach tego samego Muzeum, odwiedzić można ciekawy, choć niewielki skansen z domami i zagrodami z okolicznych wsi. Na terenie zamku odbywają się cykliczne imprezy, widowiska, warsztaty edukacyjne.

GODZINY ZWIEDZANIA I CENNIK

Od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. Muzeum jest nieczynne.

Informacje biuro PTTK tel. 505 451 570 Cennik/oferta

Bilet wstępu normalny – 15 zł

Bilet wstępu ulgowy – 12 zł

Bilet wstępu rodzinny – 35 zł Więcej tutaj

Zamek na Mirowie w Książu Wielkim

Zamek powstał w latach 1585 – 1595 z inicjatywy biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, przyjaciela Jana Kochanowskiego, któremu słynny poeta zadedykowała „Psalmy Dawidowe”.

Budowa Zamku w Książu Wielkim była prowadzona według planów i pod nadzorem królewskiego architekta z Florencji Santi Gucciego. Nazwa wywodzi się od dawnej siedziby Myszkowskich w Mirowie. Po zniszczeniach II wojny światowej, w 1949 roku został odremontowany i od tamtej pory został przeznaczony na cele szkolne. Obecnie w Zamku na Mirowie mieści się Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych. Z czasów biskupa Myszkowskiego zachowało się wiele renesansowych detali architektonicznych, takich jak portale i ramy okienne, a z systemu obronnego przetrwała kurtyna ze strzelnicami i pozostałościami bastionu.

Obecnie jest siedzibą Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa oraz Zespłu Szkół Rolniczych.

Zamek w Korzkwi

Niegdyś miejsce pełne barwnych biesiad i dźwięku turniejów rycerskich dziś zaprasza każdego w swoje XIV-wieczne progi. Można tu nocować i coś zjeść. Zamek położony jest 13 km od krakowskiego Rynku. Zamek to ustronie na wzgórzu otoczone lasem i parkiem z 1820 r., rozciągającym się w dolinie pod zamkiem między zalesionym zboczem góry a strumieniem Korzkiewka. Na sąsiednim wzgórzu widoczny jest XVII w. kościół.

Więcej tutaj

