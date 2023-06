Najprostszy sernik na zimno. Szybki i prosty przepis na sernik bez pieczenia. Banalnie proste ciasto na lato

Jeśli chcecie urozmaicić wasz deser, przygotujcie owocową galaretkę na samą górę ciasta. Składniki - 2 galaretki - 750 ml wrzątku - dowolne owoce Galaretki rozpuścić we wrzątku i przestudzić. Wstawić do lodówki do lekkiego stężenia. W międzyczasie wyłożyć owoce na stężałą masę serową. Zalać owoce tężejącą galaretką i porządnie schłodzić.

Sylwia Ładyga