Najsmaczniejsze polskie zupy domowe. Proste, smaczne i pożywne. Przepisy na tradycyjne polskie zupy. Rosół, barszcz, pomidorowa

SKŁADNIKI: - ok. 2 kg mięsa z kurczaka (skrzydełka, udka itd.), - 300-350 g mięsa wołowego (szponder, antrykot lub oczko wołowe), - jeśli lubisz - podroby: 10 serduszek i 5 żołądków kurzych lub zamiennie: - 1 szyja indycza, - 3 litry wody, - włoszczyzna: 2 marchewki, 1 pietruszka, 1 cebula, 2 gałązki natki pietruszki, kawałek selera, pora, opcjonalnie liścia kapusty lub pomidor, - przyprawy: 1 łyżka soli morskiej, 3-4 ziarenka ziela angielskiego (jeśli lubisz), ew. 1 liść laurowy, 4 całe ziarenka pieprzu, ewentualnie natka lubczyku. WYKONANIE: Mięs opłucz. Zalej zimną wodą. Posól i zagotuj. Kiedy wywar się zagotuje, zmniejsz ogień i zbierz z góry wywaru tak zwane szumy. Gotuj przez około półtorej godziny, rosół ma tylko lekko pyrkać, nie wrzeć. Przygotuj warzywa: umyj je i obierz. Cebulę - jeśli chcesz, możesz nieco podprażyć na patelni dla wydobycia jej smaku. Warzywa dodaj do wywaru, zagotuj, dodaj przyprawy. Gotuj jeszcze na małym ogniu przez 1-1,5 godziny. Podawaj z makaronem, marchewką pokrojoną w plasterki, kawałkami mięsa i natką pietruszki. Smacznego!

Zupa to nieodłączny element tradycyjnego polskiego obiadu. To właśnie od domowej, rozgrzewającej zupy zaczynamy dwudaniowy posiłek w polskich domach. To nie tylko pyszne i rozgrzewające danie ale także potrawa pełna wartości odżywczych, do tego zdrowa i sycąca. Zebraliśmy przepisy na tradycyjne polskie zupy, które smakują jak u mamy!