Najtańsze domy na Pomorzu. Sprawdź, jakie nieruchomości są w sprzedaży i za ile je kupisz. [KWIECIEŃ 2023] ZDJĘCIA

Najtańsze domy na sprzedaż na Pomorzu [KWIECIEŃ 2023]

Dom z działką to marzenie wielu z nas. Jak dużo trzeba mieć pieniędzy, by stać się właścicielem takiej nieruchomości na Pomorzu? Jak się okazuje można kupić dom już w okolicach 100 tys. zł. Całkiem sporo ofert jest nieznacznie powyżej tej kwoty.

Większość z nich nadaje się co prawda do remontu, ale dzięki temu mamy możliwość dostosowania nieruchomości do własnych potrzeb. W ofercie są domy nad rzeką, w lesie czy na wsi z mniejszą lub większą działką. Duże siedliska z charakterem i bardziej ekonomiczne bliźniaki. Zobacz, jak wyglądają najtańsze domy na Pomorzu i ile kosztują. Kliknij w zdjęcie w naszej galerii.