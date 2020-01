Najważniejsze imprezy sportowe 2020 na Pomorzu i na świecie. Kibice w tym roku będą mieli w czym wybierać!

Z punktu widzenia popularności drugą najważniejszą imprezą sportową 2020 roku będą mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Turniej - rozgrywany od 12 czerwca do 12 lipca - po raz pierwszy w historii odbędzie się w 12 miastach-gospodarzach w 12 różnych państwach. Finałowe spotkanie rozegrane zostanie w Londynie.

Światowo w 2020 roku będzie także na Pomorzu. W niedzielę, 29 marca zapowiada się wielkie święto biegowe w Gdyni - mistrzostwa świata w półmaratonie. Ranga zawodów oraz spektakularna meta na plaży miejskiej sprawiły, że do biegu masowego (rozpocznie się tuż po starcie profesjonalistów) już zapisało się 25 tysięcy osób z 73 krajów! Czegoś podobnego w Polsce jeszcze nie było, a pula startowa została powiększona o kolejne 5 tysięcy miejsc. Miasto wspólnie z organizatorami intensywnie przygotowuje się do tego wydarzenia od kilku miesięcy.

W środę, 27 maja wielkie emocje udzielą się mieszkańcom Gdańska. Tego dnia o godz. 21 rozpocznie się na Stadionie Energa Gdańsk finałowe spotkanie piłkarskiej Ligi Europy. Na razie nie sposób ocenić, kto się w nim znajdzie, bo na końcówkę lutego przewidziano dopiero mecze 1/16 finałów. Wśród wielkich marek piłkarskich, które mogą wraz z kibicami pojawić się na "Bursztynku" są chociażby Manchester United, Inter Mediolan, AS Roma, Sporting Lizbona, Arsenal czy FC Porto.

Najważniejsze wydarzenia sportowe 2020

Na Pomorzu nie będzie brakowało innych wydarzeń przyciągających tysiące zawodników i jeszcze większą publiczność. Od 31 lipca do 2 sierpnia emocjonować się będziemy zawodami Enea Ironman 70.3 Gdynia (1,9 km wpław - 90 km na rowerze - 21,1 km biegiem). W ubiegłym roku linię mety tego wyczerpującego wyzwania ukończyło aż 1819 osób. Wprowadzeniem do tej wielkiej imprezy będzie Indoor Triathlon Gdynia presented by Enea Ironman 70.3 Gdynia, czyli sprinterskie wyścigi triathlonowe pod dachem (9 lutego 2020 roku).