Największa inwestycja w historii Szpitala Polanki. 19 mln zł na przebudowę oddziału

- To największa inwestycja dla naszego szpitala w jego historii. Modernizujemy i dostosowujemy do wymagań ministra zdrowia budynek, który jest prawie stuletni i w którym do tej pory udzielane były świadczenia. Wymagał niezwłocznie tego remontu. Mieści się w nim Oddział Alergologii, Immunologii oraz Chorób płuc dla dzieci - mówiła prezes zarządu szpitala, Małgorzata Paszkowicz. Dodała, że w tym momencie znajduje się on w dwóch osobnych budynkach. - Naszą ideą i celem tej inwestycji jest to, aby wszystkie świadczenia były udzielane w jednym, nowoczesnym budynku. Będą tam leczone dzieci z licznymi schorzeniami alergologicznymi, chorobami płuc i immunologicznymi - podkreśliła.