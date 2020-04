Największy samolot, An 225 przywiezie sprzęt medyczny zakupiony m.in. przez Grupę Lotos

Koncern z Gdańska włączył się w kolejną inicjatywę na rzecz walki ze skutkami pandemii.

– Przygotowujemy się do transportu sprzętu medycznego na wielką skalę, który pomoże w walce z koronawirusem – mówi Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos. – Tak skomplikowaną operację logistyczną udaje nam się realizować w krótkim czasie dzięki dobrej współpracy spółek skarbu państwa z polskim rządem i ministerstwem aktywów państwowych. Akcje takie jak ta dobitnie pokazują, że jednak kapitał ma narodowość. To nie pierwsza inicjatywa jaką Lotos kieruje do służby zdrowia. Do tej pory wsparliśmy już finansowo m.in. wszystkie szpitale zakaźne w całym kraju.

Antonow An-225 to największy i najcięższy samolot latający obecnie po niebie na całym świecie. Jego pokład zostanie wypełniony ładunkiem składającym się z przede wszystkim ze środków ochrony indywidualnej, m.in. kombinezonów oraz przyłbic. Transport przyleci do Polski z Chin.