Największy w Polsce turniej tenisa na plaży w Gdyni 11-13 sierpnia 2023. LTE Beach Tennis Cup z pulą 10 tysięcy dolarów

Od piątku 11 sierpnia do niedzieli 13 sierpnia 2023 roku na Plaży Śródmieście w Gdyni rozgrywany będzie największy w Polsce turniej tenisa plażowego. LTE Beach Tennis Cup przyciągnął aż 120 zawodników, w tym liczne grono obcokrajowców.

LTE Beach Tennis Cup Gdynia 11-13.08.2023

Tenis plażowy to połączenie tenisa, plażowej piłki siatkowej oraz padla. Ta nowa, kojarząca się z latem, dyscyplina szybko się rozwija. Beach Tennis Trójmiasto oraz Polska Federacja Tenisa Plażowego zapraszają kibiców na Plażę Śródmieście w Gdyni, gdzie w drugi weekend sierpnia rozegrany będzie największy w kraju turniej. To także jeden z zaledwie kilkunastu tego typu zawodów rozgrywanych w tym sezonie w Europie. - To będzie pierwszy tak duży turniej organizowany w Polsce, a na dodatek mamy to szczęście, że odbędzie się on w Gdyni. Wyjątkowe jest to, że przyjedzie bardzo dużo zawodników. I to z całego świata. Na listach startowych mamy sportowców z Brazylii, Aruby, czy Curaçao. Pierwszy raz mamy też turniej z tak dużą pulą nagród - mówi Marta Pawłowska, organizator i prezes Polskiej Federacji Tenisa Plażowego.

A wspomniana pula nagród zawodów LTE Beach Tennis Cup to 10 tysięcy dolarów. Na plaży w Gdyni do dyspozycji zawodników będzie aż dziesięć boisk (wielkości tych do siatkówki plażowej). Osiem z nich będzie wykorzystywanych do gry, a dwa jako place rozgrzewkowe.

W plażowej odmianie tenisa reguły są zbliżone do tych z tradycyjnego kortu. Gra się rakietą od padla, piłki są mniejsze i lżejsze, a po zagraniu serwisowym punkt zaliczany jest dopiero wtedy, kiedy piłka spadnie na piaszczyste pole rywala. - Plażowa forma tenisa różni się trochę od klasycznego. Z racji tego, że gramy na mniejszym boisku i innej nawierzchni, przeważnie na plaży na piasku. Punktacja jest taka sama, jak w klasycznym deblu. Gramy do dwóch wygranych setów, a przy remisie jest super tie-break, bez przewag. Gra jest podwójna, czyli występuje po dwóch zawodników z jednej strony. Serwuje się zza linii końcowej. Nie ma kara serwisowego, trzeba po prostu trafić w pole ponad siatką. Gramy na zasadzie woleje i smecze. Różnicą jest jeszcze to, że nie gramy klasycznymi piłkami, ale takimi zbliżonymi do kategorii pomarańczowej, czyli tzw. tenis 10 dla dzieci. To piłki o mniejszej kompresji, aby były bezpieczniejsze dla przeciwnika przy ewentualnym kontakcie - tłumaczy Tomasz Pazik, kierownik turnieju tenisa plażowego w Gdyni.

