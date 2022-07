Namiot NFZ na Jarmarku św. Dominika 2022. Na co mogą liczyć odwiedzający?

Namiot NFZ na Jarmarku św. Dominika 2022 w Gdańsku

Jarmark św. Dominika to idealna okazja do promocji przedsiębiorstw i organizacji. Z takiej możliwości skorzystał również pomorski oddział NFZ. Swój namiot Narodowy Fundusz Zdrowia umiejscowił przy Skwerze Heweliusza. Dla chętnych przygotowali szeroką ofertę programową. Informacje o Internetowym Koncie Pacjenta, wszystkich programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz bezpłatnych dietach NFZ, możliwość otrzymania na miejscu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, nauka na fantomach samobadania piersi i jąder oraz badania ciśnienia tętniczego i masy ciała z uwzględnieniem wskaźnika BMI z pomocą wagi z atestem medycznym - to tylko część oferty, jaką NFZ przygotował dla odwiedzających, z której można skorzystać codziennie w godzinach 10:00-18:00.