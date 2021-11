Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 11 listopada w pomorskich miejscowościach

11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od szkoły i pracy. W tym roku przypada on w czwartek. Samorządowcy z wielu miejscowości w Polsce, w tym także na Pomorzu, zadbali o to, by nie zabrakło przeróżnych atrakcji dla mieszkańców i turystów. Co przygotowano oprócz przemarszów i złożenia kwiatów przed pomnikami?