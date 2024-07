Nastąpiło ożywienie na rynku inwestycyjnym nieruchomości w Polsce.

Ożywienie na rynku inwestycyjnym nieruchomości w Polsce

W drugim kwartale 2024 roku odnotowano znaczne ożywienie na rynku inwestycyjnym nieruchomości w Polsce. Nastąpił spadek stóp procentowych, co stało się sygnałem bardziej przystępnego inwestowania. Pod koniec pierwszej połowy 2024 roku, osiągnięto wolument transakcji w wysokości 1,8 mld euro. Ponieważ stopy procentowe zaczynają spadać, można oczekiwać, że rynek będzie persperował w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dlatego jest to idealny moment dla inwestorów, którzy dokładnie przeanalizowali rynek i zidentyfikowali obiecujące aktywa. Obecna sytuacja zwyżkowa, będzie oddziaływać na 3 sektory: biurowy, handlowy i magazynowy.

Sektor biurowy

Największa transakcja na polskim rynku inwestycyjnym od III kw. 2022 roku. - sprzedaż części udziałów CPI do Sona Asset Management, miała znaczący wpływ na koncentrację inwestorów w stolicy na aktywach biurowych. Rynki regionalne odnotowały 6 z 22 transakcji, które miały na to wpływ, między innymi: przejęcie Krakowskiej 98 we Wrocławiu.