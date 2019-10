Nastolatkowie utonęli w Gdańsku Brzeźnie 28.06.2019. Akcja poszukiwawcza drugiego chłopca zakończona. Do tragedii doszło przy molo [zdjęcia]

Dwaj nastolatkowie utonęli w Gdańsku Brzeźnie. Do tragedii na plaży doszło w piątek 28.06.2019 po godz. 13. W morzu tonęło dwóch chłopców 16- i 17-latek. Jeden z nich został wyłowiony i w bardzo ciężkim stanie przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Ciało drugiego nastolatka znaleziono ok. godz. 17.

W Gdańsku Brzeźnie utonęli dwaj nastolatkowie 28.06.2019 Aktualizacja godz. 17.30

- Wyłowiono ciało drugiego nastolatka - poinformowała nas po godzinie 17 asp. Karina Kamińska z KMP Gdańsk. - Przeprowadzona reanimacja nie przyniosła skutku. Ciało wyłowiono przy budce ratowników. Zawiadomiliśmy Centrum Interwencji Kryzysowej w sprawie udzielenia pomocy psychologicznej bliskim ofiar. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci i prokurator. Zawiadomiliśmy Centrum Interwencji Kryzysowej w sprawie udzielenia pomocy psychologicznej bliskim ofiar. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci i prokurator.

Chłopcy byli mieszkańcami Trójmiasta. Aktualizacja godz. 16.30

Po godzinie 16 otrzymaliśmy z policji informację, że wyciągnięty z wody 16-latek zmarł w szpitalu. - Wciąż trwają poszukiwania 17-latka, który ma u nas obecnie status osoby zaginionej - wyjaśnia asp. Karina Kamińska, która tłumaczy, że informacje na temat poszukiwań przekazywana jest wszystkim jednostkom wodnym.

Jak ustaliliśmy, warunki pogodowe nie są dobre, a sytuację pogarszają fale.

Aktualizacja godz. 15.45

- Dostaliśmy informację, że na wysokości wejścia na plażę nr 57 w Brzeźnie do wody weszło 3 chłopców. Jeden z nich wyszedł i zaalarmował dorosłych, że stracił kontakt ze swoimi dwoma kolegami. Od razu rozpoczęła się akcja poszukiwawcza z udziałem policjantów, także z komisariatu wodnego. Razem z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz WOPR i strażakami sprawdzaliśmy linię brzegową oraz wodę. Około godz. 14 w wodzie znaleźliśmy 16-latka. Od razu podjęto czynności reanimacyjne i przewieziono go do szpitala – relacjonuje asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Nieco inaczej sytuacja wygląda w relacji strażaków. St. bryg. Marian Hinca, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP tłumaczy, że odnaleziony został starszy z chłopców – 17-latek.

- Spostrzeżony przez śmigłowiec SAR-u, został wyciągnięty z wody. Strażacy przystąpili do czynności ratujących życie. One były prowadzone przez około pół godziny, a potem poszkodowany został przekazany załodze karetki pogotowia. Dalsze czynności prowadzili już ratownicy pogotowia. Stan chłopca był ciężki – usłyszeliśmy od st. bryg. Mariana Hincy około godz. 15.30. - Poszukiwania 16-latka były prowadzone w dalszym ciągu, ale w tej chwili czynności ratownicze prowadzone przez strażaków z brzegu i z wody już się zakończyły. W dalszym ciągu próby podejmuje WOPR i SAR. Choć poszukiwania trwają i trwać będą, to nie są już traktowane w kategorii działań ratowniczych bo takie są procedury po takim upływie czasu od zgłoszenia – dodał. Jak usłyszeliśmy od służb medycznych ok. godz. 15.45 stan chłopca był ciężki, a rokowania „zdecydowanie niekorzystne”.

Aktualizacja godz. 15

Sygnał o zaginięciu dwóch chłopców w wieku 16- i 17 lat potwierdziliśmy u strażaków, do których trafił ok. godz. 13.20 w piątek 28 czerwca 2019 r. Przeczytaj koniecznie: Ratownik: Ludzie, opamiętajcie się! Na plażach dominuje beztroska [rozmowa] Poszukiwania drugiego z chłopców wciąż trwają. Akcja ratunkowa w Gdańsku Brzeźnie 28.06.2019 Jak ustaliliśmy, akcja ratownicza rozpoczęła się po sygnale o zaginięciu 16- i 17-latka, który trafił do służb ok. godziny 13.20 w piątek 28 czerwca 2019. Po pewnym czasie udało się znaleźć w wodzie jednego z nastolatków. Jednak, mimo przeprowadzonej błyskawicznie reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. W krytycznym stanie chłopiec został przewieziony do szpitala.

Czytaj także Przez falę upałów lawinowo wzrasta liczba utonięć