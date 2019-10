Nauczyciele chcą strajku włoskiego. Protest rozpocznie się 15.10.2019

Strajk włoski nauczycieli. Na czym polega?

Dwa dni po wyborach parlamentarnych, we wtorek 15 października, nauczyciele rozpoczną kolejną akcję protestacyjną. Tym razem będzie to strajk "włoski", a to oznacza, że znikną m.in. wielodniowe wycieczki czy koła zainteresowań. Postulaty są dwa: wzrost wynagrodzeń (albo o 30 proc. albo powiązanie go z pensją minimalną) oraz odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli

Taką decyzję podjął zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego po zasięgnięciu opinii ponad 226 tys. pracowników oświaty w całym kraju, czyli ponad 1/3 wszystkich pedagogów.

Poparcie dla całkowitego porzucenia obowiązków wyraził co piąty badany (18 proc.). Niewiele większy odsetek nauczycieli wybrał najmniej uciążliwą formę protestu, jaką są uliczne manifestacje. Z ankiety wynikło również, że poparcie dla protestu w jakiejkolwiek formie wyraziła prawie połowa przepytanych.

