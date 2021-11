Nauka zdalna jest wprowadzana nielegalnie? Prawnik rozwiewa wątpliwości

Nauka zdalna jest wprowadzana bezprawnie?

Część prawników domaga się tego, by nauczanie zdalne było regulowane ustawą, a nie, jak ma to miejsce obecnie, rozporządzeniem. Zwracał na to uwagę Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego w opinii do projektu nowelizacji prawa oświatowego.