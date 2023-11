Naukowiec z Gdańska laureatem prestiżowej nagrody. Jego odkrycie pozwoli lepiej zrozumieć chorobę Alzheimera

Gdański naukowiec nagrodzony!

Naukowiec z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został wyróżniony Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2023. Prof. dr hab. Krzysztof Liberek prowadził badania molekularne nad białkami opiekuńczymi i wykazał ich rolę w odzyskiwaniu białek z agregatów i zwijaniu ich do aktywnej formy. Co to oznacza?

ZOBACZ TAKŻE: Mały Bruno z Kwidzyna potrzebuje pomocy! Na leczenie i rehabilitację chłopca potrzeba ponad 85 tys. zł. "Walczymy o niego z całych sił!"

Białka opiekuńcze znajdują się w komórkach wszystkich znanych organizmów. Odpowiadają one za "zwijanie się" innych białek. To proces, w którym białko uzyskuje funkcjonalny kształt. Dzięki temu mogą pełnić swoje zadania w komórce. Te "opiekunki" mają też swoją funkcję w pozyskiwaniu białek z agregatów białkowych, co jest bardzo ważne z tego powodu, że zagregowane mogą być toksyczne dla komórki. Wiele dowodów wskazuje na to, że takie agregaty białkowe występują w przypadku niektórych chorób neurodegradacyjnych, czyli na przykład w chorobie Alzheimera. Są jednak agregaty, które są rozpuszczane właśnie przy udziale białek opiekuńczych.