Nawet milion złotych na drugie życie dla zabytkowego miejsca. W Pomorskiem rusza nabór do konkursu „Nasz Zabytek”

Nabór zgłoszeń do konkursu „Nasz Zabytek” ruszył w woj. pomorskim 6 lutego i potrwa do 5 marca 2023 roku. Każdy może zgłosić zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność.

Kolejny etap to propozycja, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski pomysł uzyska od organizatora, fundacji „Most the Most” Banku Gospodarstwa Krajowego, dofinansowanie nawet do 1 mln zł. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.



Zgłaszać można tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Muszą one też być własnością publiczną, czyli np. – jednostek samorządu terytorialnego czy skarbu państwa. Nie może to być własność prywatna ani kościelna.