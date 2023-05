Nawodna pięść i podmorski harpun. Zapowiedź nabytków dla naszej floty

Na konieczność posiadania podmorskich „nosicieli” rakiet kierowanych również wskazywali eksperci.

- Okręty podwodne zdolne do przenoszenia pocisków kierowanych byłyby droższym, ale znakomitym środkiem odstraszania. Oczywiście nie mówimy o broni jądrowej, natomiast rakiety manewrujące z kilkusetkilogramową konwencjonalną bojową głowicą, bardzo celne, uderzające z dokładnością do kilku metrów, mogłyby naszemu potencjalnemu przeciwnikowi przynieść bardzo wiele szkód - tłumaczył w „Dzienniku Bałtyckim” kmdr w st. spocz. Maksymilian Dura, analityk portalu Defence24.pl. - Zwróćmy też uwagę, że nasz potencjalny przeciwnik nie musiałby być, w przypadku konfliktu, w ogóle aktywny na morzu. Cały swój atak mógłby poprowadzić na lądzie. Gdyby jednak Polska miała okręty podwodne z rakietami manewrującymi, to Rosjanie musieliby zrobić wszystko, by je odpędzić lub zatopić. Inwestując w okręty podwodne z rakietami manewrującymi, zmusilibyśmy Rosjan do inwestowania w środki ich zwalczania, w dodatku wyposażone w ochronę przeciwrakietową, czyli jeszcze droższe. Warto więc inwestować w Marynarkę Wojenną choćby po to, by szachować przeciwnika.