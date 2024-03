Nędza dopadła lidera. Jaguar Gdańsk bez szans w starciu z Pomezanią Malbork

- Często mówiłem, że jesteśmy nieobliczalnym zespołem. Niektórzy za szybko nas skreślili po tych dwóch ostatnich nieudanych meczach. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, Jaguar nie stworzył sobie żadnej stuprocentowej sytuacji, za to my objęliśmy prowadzenie po koronkowej akcji. Moim zdaniem, do przerwy należał się nam rzut karny. Ja widziałem tam faul na Tomku Grabowskim, sędzia uznał inaczej - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Paweł Budziwojski, trener Pomezanii Malbork.