Nękał byłą partnerkę i groził jej rodzicom. Doszło nawet do zniszczenia samochodu

Niebezpieczny mężczyzna nękał swoją byłą partnerkę

Straty z tytułu zniszczeń zostały wstępnie wycenione na ponad 800 złotych. Sprawą zajęli się również kryminalni z komisariatu przy ul. Długa Grobla, którzy we wtorek rano w Malborku zatrzymali 35-latka podejrzanego o to przestępstwo.

Stalker powiatu nowodworskiego

Śledczy zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności mieszkańca powiatu nowodworskiego. Na tej podstawie przedstawiono mu sześć zarzutów za stalking, kierowanie gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór oraz wydał mężczyźnie zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich.

Zgodnie z kodeksem karnym, stalking to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do lat 12. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat więźnia.