Neonazistowskie symbole na kamienicach w Dolnym Wrzeszczu. Policja zatrzymała huliganów [ZDJĘCIA]

Pierwszego maja m.in. na murze oporowym przy ul. Białej, ogrodzeniu parku Kuźniczki oraz elewacji kamienicach przy ul. Wajdeloty to 2 mężczyźni zatrzymani dzięki wsparciu z funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mieli namalować neonazistowskie symbole nawołujące do nienawiści. O tej bulwersującej sytuacji pisaliśmy tutaj.

- Kryminalni zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu w różnych częściach miasta, które były przez nich przez wiele godzin dokładnie analizowane. Równolegle funkcjonariusze sprawdzali każdą informację, którą zdobyli, rozmawiali z mieszkańcami, przesłuchiwali świadków. Policjanci typowali osoby, które mogą być odpowiedzialne za to przestępstwo – relacjonuje we wtorek 12 maja 2020 r.st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - Dzięki intensywnej pracy policjantów wczoraj rano i po południu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn, podejrzewanych o to przestępstwo – dodaje.