Neptun, co oparł się sztormom. Niezwykła historia hotelu w Łebie [ZDJĘCIA]

To obowiązkowy punkt zwiedzania Łeby. Hotel Neptun. Do dziś budzi zachwyt. - Jest cudowny - mówią zgodnie łebianie. - To sztandarowy budynek Łeby. Łeba bez niego nie była by taka sama. A jak się zaczęło?

Rozwój turystyki w Łebie nastąpił tuż po doprowadzeniu do miasta linii kolejowej. W 1899 roku na łebską stację wjechał pierwszy pociąg. Szybki transport i wyjątkowy charakter miasta spowodował popularyzację Łeby. Drugim krokiem w kierunku rozwoju turystyki było przystąpienie miasta do Niemieckiego Związku Kąpielisk Bałtyckich ( niem. Verband Deutscher Ostseebäder). Łeba znalazła się również w katalogu rozpowszechnianym w kilkudziesięciu dużych miastach europejskich. Ówcześni ludzie interesu dostrzegli walory turystyczne miejscowości budując infrastrukturę hotelową. Wówczas to w 1907 roku został oddany do użytku hotel Neptun. To do dziś najbardziej reprezentatywna willa w mieście. Często mylnie nazywana pałacem Goeringa. Co ciekawe, okazały budynek postawiono zaledwie w rok. Dokładnie w lipcu goszczono pierwszych turystów. Jego pierwszym właścicielem był baron von Massow. Wówczas willa nosiła inna nazwę – „Kurhaus”, czyli dom kuracjuszy.