Nergal znów przed sąd za znieważenie godła. Chodzi o rogi u orła, trupie czaszki, „dzidy zwrócone w dół”, odwrócony krzyż

- W ocenie biegłych sądowych, centralnym elementem projektu graficznego promującego trasę koncertową zespołu muzycznego Behemoth o nazwie „Rzeczypospolita Niewierna”, jest orzeł, wzorowany na orle z herbu Rzeczypospolitej Polskiej – relacjonuje prokurator Remigiusz Signerski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Prokurator Signerski dodaje: - Z opinii biegłych wynika, że wprowadzenie do wizerunku godła państwowego symboli, wyrażających pewną ideologię, jest możliwe o tyle tylko, o ile nie naruszają one tradycyjnej, historyczno-państwowej istoty i wymowy godła. W kompozycji promującej trasę koncertową zespołu doszło do wykorzystania i celowego graficznego przekształcenia ustawowego i powszechnie rozpoznawalnego wzoru Godła Rzeczypospolitej Polskiej, w celu mu treści ideowej nawiązującej do ideologii satanizmu, a więc całkowicie różnej od właściwej mu historyczno–państwowej.