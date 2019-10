Netflix wprowadza zmiany i zapowiada koniec współdzielenia konta. Nie udostępnisz swojego hasła. Wzrośnie też cena konta

Netflix and chill?

Netflix to wygodna aplikacja, która dostarcza światowej klasy produkcje prosto do naszego domu. Jednak to, co dobre, szybko się kończy i platforma zapowiada zmiany. Użytkownicy wykorzystywali możliwość udostępniania hasła, dzięki czemu opłata za jedno konto dzielona była na 4 albo 5 osób. Firma odnotowuje straty i zapowiada, że ma już pomysł na zwiększenie przychodu.

Netflix to platforma internetowa, dzięki której możemy oglądać ulubione filmy i seriale na różnych urządzeniach - telefonie, laptopie czy telewizorze lub tablecie. Wykupując abonament mamy dostęp do zarówno najnowszych produkcji, jak też wielu popularnych, już zapomnianych filmów.

Netflix będzie droższy? Wszystko przez udostępnianie hasła

Biorąc pod uwagę fakt, że do jednego konta przypisanych było kilka urządzeń, użytkownicy dzielili abonament na kilka osób i udostępniali swoje hasło. Netflix, który prócz udostępniania, zaczął sam produkować filmy i seriale, zapowiada ukrócenie tego procederu przez przypisanie hasła do konkretnego adresu IP. Oznacza to, że nie będzie możliwości rozłożenia opłaty abonamentowej na rodzinę i znajomych. Nie znamy konkretnej daty, od której zmiany zaczną obowiązywać, ale po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Netflixa, możemy się tego wkrótce spodziewać.