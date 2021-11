Nextbike wraca do Trójmiasta na hulajnogach Tiera. Pierwsza obecność firmy tutaj skończyła się spektakularną klapą roweru miejskiego Mevo Stanisław Balicki

mat. pras. Tier Mobility

Firma, której elektryczne hulajnogi są obecne od wiosny w Trójmieście, przejmuje operatora systemów rowerów miejskich. Połączony biznes ma zasięg europejski, zdobywa rynki na Bliskim Wschodzie. Przejmowana firma była już obecna w Trójmieście, jednak pozostawiła po sobie złe wspomnienie. Po uruchomieniu i zapaści w 2019 roku organizowanego przez Nextbike systemu roweru metropolitalnego aglomeracja nie ma go do dziś i jest możliwe, że nie uda się go uruchomić na przyszły sezon.