Neymar Jr, Leo Messi i Robert Lewandowski na boisku w Gdańsku, a wokół gdańszczanie leżący na murawie "Bursztynka"

Otwarty dzień stadionu w Gdańsku Letnicy 4.06.2023

Piłkarskie stadiony w Polsce to miejsce, gdzie przeżywa się duże emocje. To miejsca, do których trafiają ludzie z różnych grup społecznych. Niestety, niektórym podczas meczów ligowych puszczają hamulce, co objawia się w używaniu języka dalekiego od pięknej polszczyzny. Potwierdzają to wszyscy ci, którzy niedawno odwiedzili stadiony z dziećmi i są na takie zachowania szczególnie wrażliwi. A pozostali... często przywykli już do negatywnego dopingu.

Jest jednak taki dzień, w którym na stadionie w Gdańsku można się zrelaksować. To otwarty dzień murawy w Letnicy. W niedzielę, 4 czerwca 2023 roku od godz. 10 do 19 na Polsat Plus Arenie Gdańsk było tłoczno i bardzo sympatycznie.