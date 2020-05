„Nic się nie stało”. Po filmie Latkowskiego Prezydent Sopotu apeluje o powołanie komisji śledczej. „Państwo niedomaga w walce z pedofilią"

Sprawą pedofilii i procederem oszustw dokonywanych w klubach go-go powinna zająć się specjalna komisja śledcza. W niedzielę, 24 maja w południe podczas konferencji prasowej zaapelował o to prezydent miasta Jacek Karnowski. Jego zdaniem państwo polskie nie domaga w tej walce. To już kolejny raz, gdy prezydent Sopotu zabiera głos po emisji filmu Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało”. TVP1 pokazała go 20.05.2020 r. Film opowiada o pedofilii w środowisku skupionym w Zatoce Sztuki w Sopocie. Jego bohaterką jest nastoletnia Anaid z Gdańska, która, po tym jak stała się ofiarą gwałtu, popełniła samobójstwo. – Trudno sobie wręcz wyobrazić ból i traumę, którą przeżywają i przeżywały ofiary pedofilii, wykorzystywane młode dziewczyny – mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski tuż po premierze filmu.

Nie milkną głosy po premierze w TVP filmu „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego W niedzielne południe, 24 maja podczas konferencji prasowej prezydent Sopotu Jacek Karnowski po raz kolejny zabrał głos w sprawie działań prokuratury wobec Zatoki Sztuki. Dla nas nieważny jest wizerunek, ważna jest krzywda dziewcząt, jaka została wyrządzona w Zatoce Sztuki, i młodych ludzi w kościele. Czy film Sylwestra Latkowskiego był potrzebny? – retorycznie zapytał prezydent Karnowski, zwracając jednocześnie uwagę na to, że przed czterema laty książkę na ten temat zdarzeń w Zatoce Sztuki napisała już Bożena Aksamit wraz z Piotrem Głuchowskim.

– Pięć lat temu media ujawniły skandaliczną zbrodnię, która odbywała się w klubach, których właścicielem był pan Marcin Turczyński – podkreślił Jacek Karnowski. – Wtedy w tej walce wy, dziennikarze, i my, jako władze miasta, byliśmy osamotnieni. To na nas donoszono do prokuratury i to nas ciągano po sądach. Musieliśmy się tłumaczyć, było gigantyczne śledztwo, w wyniku którego Krystek dostał kilkadziesiąt zarzutów, a pan Turczyński kilkanaście.

Czytaj także Nowa Zatoka w miejscu dawnej Zatoki Sztuki

Karnowski zaznaczył, że nie tylko kwestia pedofilii w Zatoce Sztuki nie została należycie wyjaśniona, ale również „państwo niedomaga” w walce z klubami go-go, które w Sopocie oraz innych wielkich miastach mają oszukiwać klientów na dziesiątki tysięcy złotych. Podkreślił, że w tej sprawie kierował pozwy do prokuratury oraz pisma do premiera Morawieckiego i do ministra Błaszczaka, otrzymując zdawkowe odpowiedzi, że kontrole się odbędą. Nadal jednak nie udało się zwalczyć tego procederu.

Czytaj także Latkowski: Miszczak nie pozwoliłby mi zrobić tego filmu

Jacek Karnowski o „Zabawie w chowanego” Sekielskich Prezydent Sopotu w wątpliwość poddał także konieczność powstania drugiego filmu braci Sekielskich:

– Państwo nie sprawdziło się po pierwszym filmie – powiedział. – Prokuratura nie umiała zachować się stanowczo, co więcej hierarchowie kościelni mieli dostęp do akt śledztwa, a prokuratura nie miała dostępu do akt kościelnych. Nie chce oceniać filmów, nie chce się na ich temat wypowiadać, bo nie jestem specjalistą. Ale jest jedno pytanie: czy w Polsce są potrzebne następne filmy? Bo gdzie było państwo i czy to państwo zadziała? Bo dlaczego po tylu latach pedofilia nie jest w Polsce rozliczona? I to obojętnie gdzie ona się odbywała.

Prezydent Sopotu apeluje o powołanie komisji śledczej Prezydent mówił także o „przejmowania nieruchomości przez firmy powiązane z kapitałem rosyjskim”. Składając sprawę do ABW czy prokuratury zaznaczył, że odzew również jest słaby. – Możecie zapytać, co to ma ze sobą wspólnego – powiedział prezydent Sopotu. – To pokazuje stan państwa, bo te wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane.

– Jestem przerażony bezsilnością państwa wobec zbrodni pedofilii. Wobec tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w agencjach towarzyskich go-go. – I po raz kolejny usłyszymy: „będzie komisja”, „będą specjalne działania”, „będzie zespół”. Na początku muszę powiedzieć, że nawet się ucieszyłem, ale potem przypomniałem sobie, jak działa prokuratura w Polsce. Według mnie dalej będzie zmowa milczenia, dalej nic się nie stanie.

Jacek Karnowski zaapelował do polityków ogólnopolskich z wszystkich opcji politycznych, by powołali komisję śledczą i przeprowadzili śledztwo nad funkcjonowaniem państwa w ostatnich latach. – Nie tylko ostatnich pięciu, bo walka z pedofilią nie ma koloru politycznego – zaznaczył. – Trzeba wypalić żelazo, dlatego według mnie komisja powinna pokazać, jak działało i gdzie nie domagało państwo polskie w walce z pedofilią. Sprawą pedofilii w klubach powinny zająć się służby specjalne. Niestety, funkcjonariusze przeważnie stoją tam na bramkach, a nie działają w środku.

Co były prezes Sopockiego Klubu Tenisowego zarzucił na konferencji prezydentowi Sopotu? Nieoczekiwanie obecny na konferencji Waldemar Białaszczyk, były prezes Sopockiego Klubu Tenisowego, zadał pytanie odnośnie tego, czy Karnowski, jako osoba, która kreowała Sopot na miasto artystyczne, nie czuje się odpowiedzialny za to co dzieje się w mieście.

– Pan zwala wszystko na prokuraturę, która zadziałała znakomicie, bo sprawcę posadziła – powiedział. – Miesza Pan politykę z lokalnymi rzeczami. Nie wolno tak manipulować. Jaką politykę prowadził pan wobec Sfinksa, wobec Spatifu? Widziałem wielokrotnie jak wchodził pan do Zatoki Sztuki. – Walne zgromadzenie waszego klubu, już po całej aferze i ujawnieniu skandalu, odbyło się w Zatoce Sztuki – odciął się prezydent. – Nie mam żalu do tych wszystkich ludzi, którzy chodzili do Zatoki Sztuki do 2015 roku, bo oni są ofiarami Turczyńskiego i tej bandy – zaznaczył Karnowski. – Oni ich zmanipulowali. Mam żal do takich ludzi jak pan, jak pan Fułek, którzy po 2015 robili sobie imprezy w Zatoce Sztuki czy walne zgromadzenia swoich klubów.

Czytaj także Speczespół będzie badał sprawę „Krystka”

Restauracje otwarte. O czym musisz pamiętać?