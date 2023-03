Nicolai Klindt nowym kapitanem Zdunka Wybrzeża Gdańsk. Żużlowcy zakończyli integracyjny obóz przed sezonem 2023

Zgrupowanie żużlowców Wybrzeża Gdańsk przed sezonem 2023

- Wybór na kapitana drużyny to zaszczyt, szczególnie w wypadku, kiedy masz do czynienia z taką świetną ekipą, jak Zdunek Wybrzeże Gdańsk na sezon 2023. Trudno powiedzieć jakim będę kapitanem, jaki będę miał styl, ale najważniejsze jest to, aby każdy dawał z siebie sto procent w każdym wyścigu. Z przyjemnością będą pomagał kolegom tak na torze jak i w parku maszyn. Myślę też, że złapałem bardzo dobry kontakt z Erykiem Jóźwiakiem. Na pewno ten fakt ułatwi mu pracę, gdy w pewnych kwestiach będę pełnił rolę przekaźnika pomiędzy nim a drużyną. Wierzę, że i jemu ułatwi to pracę - mówi 34-letni Nicolai Klindt.

Duńczyk ma niebywałe doświadczenie. Tylko w Polsce ściga się na torach od 2006 roku, a Wybrzeże Gdańsk jest jego 11 klubem nad Wisłą. Zawodnik podkreśla, że jako kapitan ceni sobie sposób w jaki zbudowano gdański zespół.