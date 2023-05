Nicolai Klindt ze Zdunka Wybrzeża Gdańsk wśród najlepszych zawodników 1 Ligi Żużlowej. Najlepsze statystyki na początku sezonu 2023

Za dwoma liderami Falubazu Zielona Góra czyha Nicolai Klindt . 35-letni Duńczyk ze Zdunka Wybrzeża Gdańsk w pięciu meczach zdobył 65 punktów i miał 3 bonusy. Osiągnął to jednak w trzech biegach więcej, niż wyżej wspomniani. Jego średnia biegowa wynosi więc 2,321.

Nie jest zaskoczeniem, że indywidualne statystyki Krzysztofa Buczkowskiego i Przemysława Pawlickiego prezentują się najlepiej. 37-letni popularny "Buczek" w pięciu meczach zdobył 62 punkty i miał 2 bonusy. Daje mu to średnią biegową na poziomie 2,560. Znajdujący się tuż za nim 32-letni Pawlicki ma trzy bonusy i 59 punktów. A to przekłada się na średnią biegową 2,480.

Sport żużlowy to dyscyplina bardzo złożona taktycznie. Indywidualiści skupiają się w spotkaniach ligowych na współpracy, aby uzyskać najlepszy wynik. Jazda w parach opłaca się, chociaż nie zawsze jest to najłatwiejsza opcja w różnych warunkach torowych. Na początku sezonu 2023 najlepiej w 1 Lidze Żużlowej radzą sobie faworyci z Enei Falubazu Zielona Góra.

Jeszcze dziewięciu zawodników w 1 Lidze Żużlowej może się w tej chwili pochwalić średnimi biegowymi powyżej 2 punktów. Liczba ich startów jest jednak różna, bo i ze względów pogodowych różnie do tej pory układały się spotkania. W tej grupie jest chociażby Michale Jepsen Jensen. 31-letni Duńczyk, który na razie nie może startować z powodu kontuzji dłoni, w czterech spotkaniach uzyskał średnią biegową 2,182.

Świetnie radzi sobie także Wiktor Przyjemski . 18-letni talent Abramczyka Polonii Bydgoszcz jest wielką nadzieją tego klubu. Na razie w pięciu spotkaniach zdobył 50 punktów i miał 3 bonusy. Jego średnia biegowa to 2,273.

W czołówce zestawienia najlepiej punktujących zawodników są także dwaj kolejni żużlowcy Falubazu Zielona Góra. 33-letni Australijczyk Rohan Tungate ma średnią 2,125, a 30-letni Duńczyk Rasmus Jensen 2,120. To pokazuje niesamowity potencjał jednego z głównych faworytów do awansu do PGE Ekstraligi.